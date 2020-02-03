НБУ назвал факторы влияния на валютный рынок в начале года

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В течение января 2020 года на валютном рынке Украины наблюдалось уменьшение предложения валюты со стороны экспортеров.
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.
Как отметили в пресс-службе, уменьшение предложения со стороны экспортеров произошло из-за значительных объемов полученного ими возмещения налога на добавленную стоимость (НДС). Кроме того, на рынке наблюдалась определенная активизация импортеров после праздничных распродаж.
Тем не менее, объемы покупки валюты НБУ на межбанковском валютном рынке превысили в январе объемы продаж на 98,0 млн долларов, отметили в НБУ. Национальный банк пополнял международные резервы в отдельные дни, когда предложение валюты было больше, чем спрос, и в общем купил 348,0 млн долларов, из которых 248,0 млн долларов по единому курсу и 100,0 млн долларов – путем выбора наилучшего курса.
“В то же время для сглаживания чрезмерных колебаний гривны в сторону обесценивания Национальный банк в январе проводил валютные интервенции по продаже валюты по единому курсу – в целом на 250,0 млн долларов”, – добавили в НБУ.
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