Законен ли штраф за езду днем без включенных фар

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С 1 октября по 1 мая на всех автомобилях вне населенных пунктов должен быть включен ближний свет фар или дневные ходовые огни.
О законности штрафа за езду днем без включенных фар – пишет “Дорожный адвокат”.
Невыполнение данного требования действительно является нарушением и основанием для полицейского остановить автомобиль и проверить документы на право управления.
Но вынести штраф за езду без света днем они не имеют права.
В каком случае предусмотрена ответственность – при начале движения или изменении направления – за нарушение правил пользования внешними осветительными приборами или предупредительными сигналами.
Как могут наказывать. Движение без включенных фар будет нарушением, но за это нарушение инспектор может вынести только предупреждение.
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