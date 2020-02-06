Законен ли штраф за езду днем без включенных фар

С 1 октября по 1 мая на всех автомобилях вне населенных пунктов должен быть включен ближний свет фар или дневные ходовые огни.

О законности штрафа за езду днем ​​без включенных фар – пишет “Дорожный адвокат”.

Невыполнение данного требования действительно является нарушением и основанием для полицейского остановить автомобиль и проверить документы на право управления.

Но вынести штраф за езду без света днем ​​они не имеют права.

В каком случае предусмотрена ответственность – при начале движения или изменении направления – за нарушение правил пользования внешними осветительными приборами или предупредительными сигналами.

Как могут наказывать. Движение без включенных фар будет нарушением, но за это нарушение инспектор может вынести только предупреждение.

Справка Finance.ua:

В Киеве запустили пилотный проект «умной» системы парковки. КГГА подписала соответствующий меморандум с представителями американской компании MPS в Восточной Европе – израильской Lamed.

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