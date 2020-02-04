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Топ-5 самых высокооплачиваемых вакансий месяца

Топ-5 самых высокооплачиваемых вакансий месяца

Февраль – не слишком активный месяц для поиска работы, хотя рынок труда подает первые признаки оживления.

Аналитики сайта rоbota.ua определили топ-5 самых высокооплачиваемых вакансий февраля:

  • директор швейного производства – зарплата 200 000 грн;
  • инженер бортовой (стажер) вертолета Ми-8 (17) – 130 000 грн;
  • Software Architect (архитектор программного обеспечения) – 120 000 грн;
  • морской суперинтендант (составляет планы-графики техобслуживания и ремонта судов, выполняет предписания и рекомендации классификационных обществ) – 100 000 грн;
  • детский стоматолог – 80 000 грн;

Справка Finance.ua:

  • Средняя номинальная заработная плата штатного работника в декабре 2019 года составила 12 264 грн.
  • Минимальная зарплата в Украине с 1 января 2020 года составляет 4723 грн (около 170 евро).
  • Самые высокие средние заработные платы в Украине в декабре получали жители Киевской (13 259 грн), Донецкой (13 177 грн), Николаевской (12 833 грн) областей и г. Киева – 18 869 грн.
По материалам Finance.UA
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