"Укрзализныця" получила временного руководителя (фото)

Кабинет Министров Украины временно возложил обязанности главы правления “Укрзализныци” на Желько Марчека.

Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на правительственном портале.

Согласно распоряжению, на члена правления акционерного общества “Укрзализныця” Марчека Желько временно возлагаются обязанности главы правления. Он будет исполнять обязанности руководителя УЗ до избрания главы правления.

Отметим, Марчек вошел в состав правления “Укрзализныци” в 2016 году. В 2014-2015 годах был независимым членом наблюдательного совета компании “Укрросметалл”. До этого был директором по персоналу группы Starlightmedia (2013-2014) и ПАО “Днепроспецсталь” (2007-2013). Также почти 13 лет занимал руководящие должности в корпорации McDonald’s в Украине, Румынии и странах бывшей Югославии. Принимал участие в реформировании HR-направления в компании “Новая Почта”.

Напомним, на прошлой неделе Кабинет Министров согласовал увольнение Евгения Кравцова с поста главы правления УЗ. Сам Кравцов о решении уйти с занимаемой должности заявил еще в конце декабря 2019 года. По его словам, он намерен перейти в публичный сектор.



Фото: Желько Марчек (uz.gov.ua)