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Разрешения на строительство дорог отменены: что это даст

Разрешения на строительство дорог отменены: что это даст

Кабмин ввел эксперимент по отмене необходимости для подрядчиков получать разрешения на начало капитального строительства дорог.

Об этом проинформировал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Что этот эксперимент даст:

  • позволит тратить время на работы по ремонту дорог, а не на бумаги;
  • дерегуляция работ по капитальному ремонту дорог ускорит восстановление автодорог Украины;
  • подрядчик сможет приступить к выполнению работ без разрешения ГАСК (Государственная архитектурно-строительная инспекция), привлекая к строительству, реконструкции и ремонту автомобильных дорог на конкурсной основе независимого инженера-консультанта в сфере дорожного строительства.

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Криклий заметил, что работы будут страховаться на период их выполнения и гарантийного срока качества, а вот процедуры максимально сократятся.

В результате реализации эксперимента будет сэкономлено до 4 месяцев времени. В мировой практике экономия в результате привлечения инженера-консультанта составляет до 15% от стоимости строительства.

Справка Finance.ua:

  • Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, которым Государственному агентству автомобильных дорог (Укравтодору) разрешают привлечь до 20 млрд гривен кредитов под государственные гарантии.
  • Закон, которым Укравтодору разрешили привлечь 20 млрд гривен на ремонт и строительство дорог, приняли 16 января 2020. За него проголосовало 337 депутатов.

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По материалам Finance.UA
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