Разрешения на строительство дорог отменены: что это даст

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Кабмин ввел эксперимент по отмене необходимости для подрядчиков получать разрешения на начало капитального строительства дорог.
Об этом проинформировал министр инфраструктуры Владислав Криклий.
Что этот эксперимент даст:
Криклий заметил, что работы будут страховаться на период их выполнения и гарантийного срока качества, а вот процедуры максимально сократятся.
В результате реализации эксперимента будет сэкономлено до 4 месяцев времени. В мировой практике экономия в результате привлечения инженера-консультанта составляет до 15% от стоимости строительства.
Самые интересные и важные новости, а также советы, которые пригодятся для вашего кошелька – всегда в нашем телеграмм-канале Finance_ukr 🤫 Переходите, подписывайтесь – с нами интересно и полезно!
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Гончарук объяснил, почему украинцы получили две платежки за газ4 ч. назад - 1015 19
Зеленский предложил израсходовать $2,9 млрд, полученные Украиной от российского Газпрома, на дороги и медицину6 ч. назад - 745 10
Рада предварительно поддержала закон об изменениях в уплате социального взносаВчера, 19:02 - 2572 7
Президент заявил о возможности расширения программы "Доступные кредиты"Вчера, 20:03 - 791 4
Минэкономики прогнозирует проблемы для Украины в 2020 году7 ч. назад - 1121 4
Выплаты по "зеленому" тарифу в 2020 вырастут почти вдвоеВчера, 17:20 - 4725
Межбанк: НБУ прилично подзаработалВчера, 18:10 - 4409
Названа расчетная стоимость гектара земли в УкраинеВчера, 21:01 - 3391 4
Межбанк: тренд по курсу снова развернется на 180 градусов4 ч. назад - 3370
В Украине изменятся правила приема документов на соцвыплатыВчера, 17:01 - 2610
Представлен первый смартфон самостоятельного бренда Xiaomi Poco (фото, видео)Вчера, 15:10 - 402
Hyundai показал новую Creta (фото, видео)Позавчера, 17:10 - 801
Google запустит сервис предупреждений о коронавирусе31.01.2020, 13:10 - 772
В сети появилось видео места, которое, вероятно, является источником появления китайского коронавируса (видео)30.01.2020, 13:15 - 4239 1
В Японии презентовали беспилотный трактор (видео)29.01.2020, 11:10 - 4719