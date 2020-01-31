Разрешения на строительство дорог отменены: что это даст

Кабмин ввел эксперимент по отмене необходимости для подрядчиков получать разрешения на начало капитального строительства дорог.

Об этом проинформировал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Что этот эксперимент даст:

позволит тратить время на работы по ремонту дорог, а не на бумаги;

дерегуляция работ по капитальному ремонту дорог ускорит восстановление автодорог Украины;

подрядчик сможет приступить к выполнению работ без разрешения ГАСК (Государственная архитектурно-строительная инспекция), привлекая к строительству, реконструкции и ремонту автомобильных дорог на конкурсной основе независимого инженера-консультанта в сфере дорожного строительства.

Криклий заметил, что работы будут страховаться на период их выполнения и гарантийного срока качества, а вот процедуры максимально сократятся.

В результате реализации эксперимента будет сэкономлено до 4 месяцев времени. В мировой практике экономия в результате привлечения инженера-консультанта составляет до 15% от стоимости строительства.

Справка Finance.ua:

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, которым Государственному агентству автомобильных дорог (Укравтодору) разрешают привлечь до 20 млрд гривен кредитов под государственные гарантии.

Закон, которым Укравтодору разрешили привлечь 20 млрд гривен на ремонт и строительство дорог, приняли 16 января 2020. За него проголосовало 337 депутатов.

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