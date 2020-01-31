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Приватизация "Укрспирта": когда начнется процедура

Приватизация "Укрспирта": когда начнется процедура

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что Кабинет министров в течение двух месяцев примет все необходимые для реформирования спиртовой отрасли подзаконные акты и начнет подготовку “Укрспирта” к приватизации.

Об этом сообщает сайт главы государства.

На совещании с представителями Кабинета министров и Верховной Рады Зеленский акцентировал внимание на важности введения электронной акцизной марки, имплементации закона “О государственном регулировании производства и оборота спирта”, а также на либерализации рынка.

Кроме того, президент отметил, что правоохранительные органы вместе с правительством и Офисом президента должны активизировать борьбу с нелегальным оборотом спирта.

Министр финансов Оксана Маркарова отметила, что уже запущен сервис проверки акцизных марок. “С 14 февраля этот сервис заработает в режиме сканирования по телефону. До 1 марта электронная марка в тестовом режиме будет запущена полностью. И после того как мы в тестовом режиме его изучим и обработаем в течение месяца, мы завершим законопроект, который введем не в тестовом режиме, а полноценно”, – заметила она.

По материалам Сегодня
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