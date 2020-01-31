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Кабмин одобрил распределение частот для покрытия 4G в селах

Кабмин одобрил распределение частот для покрытия 4G в селах

Кабинет министров Украины на заседании 5 февраля одобрил перераспределение частот для покрытия 4G в селах.

Об этом премьер-министр Алексей Гончарук сообщил на своем Telegram-канале.

По словам Гончарука, перераспределение частот в диапазонах 800-900 МГц улучшит доступ к мобильному интернету и облегчит строительство сетей 4G.

“Благодаря перераспределению частот уже в первых числах марта операторы обновят свои лицензии. В апреле свою сеть начнет развивать оператор “Интертелеком”, а в июле – мобильные операторы большой тройки”, – сообщил Гончарук.

Он также отметил, что сохраняются темпы развития, согласно которым до 2024 года высокоскоростной интернет на 95% покроет транспортную инфраструктуру, населенные пункты и социальные объекты.

По материалам РБК-Украина
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