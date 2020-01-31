Зеленский: судебная система будет перезагружена

Президент Владимир Зеленский, комментируя остановку передачи в концессию Херсонского порта, заявил, что судебная система Украины будет перезагружена.

Об этом он сказал журналистам в одном из центров предоставления административных услуг при получении ID-карты.

“У нас сложная ситуация с судами. Она всегда была очень сложная. Они – личности в этой стране. Мы сейчас с этим боремся. Мы говорим о защите наших инвесторов. Вы знаете, что у нас прошел конкурс из-за того, что мы приняли закон о концессиях. У нас сразу была концессия двух портов. Один из этих портов, который выиграли катарцы, которые заходят на наш рынок, здесь же после того, как они выиграли – кто-то решил через суд, один из громких судов, заблокировать их вход”, – сказал Президент.

По его словам, в настоящее время власть занимается налаживанием системы противодействия этому.

“Мы с вами, я уверен, еще доживем до момента, когда будет перезагружена судебная система. При этом я знаю, что в Украине очень много порядочных судей, но, к сожалению, есть и большое количество проблемных кейсов, которые не дают развиваться Украине, не дают возможности инвестиций, как украинских так и западных”, – заявил Зеленский.