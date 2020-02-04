Украинский бизнес планирует сокращение персонала

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Украинские предприятия продолжают ожидать сокращения численности работников.
Об этом свидетельствуют данные ежемесячного опроса предприятий Украины, обнародованные на сайте НБУ.
По данным опроса, в январе 2020 года 7% менеджеров предприятий ожидают увеличения персонала, 75% – что численность останется без изменений, а 19% ожидают сокращения числа работников.
Национальный банк Украины провел опрос 8-27 января 2020 года среди менеджеров 171 предприятия.
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