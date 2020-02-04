0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 130 0

Украинский бизнес планирует сокращение персонала

Украинский бизнес планирует сокращение персонала

Украинские предприятия продолжают ожидать сокращения численности работников.

Об этом свидетельствуют данные ежемесячного опроса предприятий Украины, обнародованные на сайте НБУ.

По данным опроса, в январе 2020 года 7% менеджеров предприятий ожидают увеличения персонала, 75% – что численность останется без изменений, а 19% ожидают сокращения числа работников.

Национальный банк Украины провел опрос 8-27 января 2020 года среди менеджеров 171 предприятия.

Справка Finance.ua:

  • Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА), который рассчитывает Национальный банк, в январе 2020 года снизился на 8,3 п. до отметки 40,3 п.
  • Таким образом, деловые ожидания ухудшаются четыре месяца подряд – с октября 2019 года. За этот период значение индекса опустилось ниже нейтрального уровня в 50 пунктов.
По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.