Украинский бизнес планирует сокращение персонала

Украинские предприятия продолжают ожидать сокращения численности работников.

Об этом свидетельствуют данные ежемесячного опроса предприятий Украины, обнародованные на сайте НБУ.

По данным опроса, в январе 2020 года 7% менеджеров предприятий ожидают увеличения персонала, 75% – что численность останется без изменений, а 19% ожидают сокращения числа работников.

Национальный банк Украины провел опрос 8-27 января 2020 года среди менеджеров 171 предприятия.

Справка Finance.ua:

Индекс ожиданий деловой активности ( ИОДА ), который рассчитывает Национальный банк, в январе 2020 года снизился на 8,3 п. до отметки 40,3 п.