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Ryanair хочет дозаказать у Boeing самолеты, несмотря на кризис в компании

Ryanair хочет дозаказать у Boeing самолеты, несмотря на кризис в компании

Ryanair направил Boeing предложение о возможном заказ 230-местных самолетов 737 MAX 10 в дополнение к ранее опубликованному заказу на 210 самолетов 737 MAX 200.

Об этом заявил глава лоу-кост группы Майкл О’Лири.

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«Если честно, я не думаю, что новый менеджмент сейчас находится в том состоянии, чтобы обсуждать с нами новый заказ. Мы понимаем это, но разместили свое предложение и ожидаем оказаться в начале очереди», – прокомментировал ситуацию О’Лири.

Ryanair ожидает, что Boeing пересмотрит цены на уже заказанные 737 MAX 200 и согласится на новое соглашение на поставку 737 MAX 10 после возвращения этого типа самолетов в эксплуатацию.

Майкл О’Лири отметил, что сейчас Boeing отстает от Airbus на заказ на 12-18 месяцев, и отправной точкой для возвращения лидирующих позиций могла бы стать работа с крупнейшими заказчиками, в роли которых выступают Ryanair и Southwest Airlines.

По материалам Mind
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