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Hyundai останавливает производство в Южной Корее из-за коронавируса

Hyundai останавливает производство в Южной Корее из-за коронавируса

Крупнейший автопроизводитель Hyundai объявил, что на этой неделе вынужден будет остановить производство на заводах в Южной Корее из-за вспышки коронавирус.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Как отмечается, причиной такого решения стало отсутствие определенных комплектующих, которые компания обычно получала из Китая. Аналитики прогнозируют, что с похожими проблемами столкнутся многие предприятия.

В Hyundai Motor отметили, что остановят все производство в Южной Корее до конца недели, конкретная дата может варьироваться. Заводам компании не хватает необходимых для производства кабельных жгутов, которые поступали из Китая.

Компания рассматривает различные варианты, как минимизировать нарушения производственного процесса. В частности, ведется поиск альтернативных поставщиков в других регионах”. Если это удастся сделать, то производство могут возобновить уже на следующей неделе.

Справка Finance.ua:

  • Ранее американская корпорация Apple прекратила осуществлять розничные продажи своей продукции на территории Китая из-за распространения нового коронавируса. Эта мера будет действовать до 10 февраля. В частности, компания закрывает все свои корпоративные офисы, магазины и контактные центры на материковом Китае.
  • Также компания Google временно закрывает все свои офисы в Китае, Гонконге и Тайване через коронавирус. Сотрудникам компании порекомендовали выехать из страны и работать удаленно как минимум две недели.
По материалам Deutsche Welle
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