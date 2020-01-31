Hyundai останавливает производство в Южной Корее из-за коронавируса

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Крупнейший автопроизводитель Hyundai объявил, что на этой неделе вынужден будет остановить производство на заводах в Южной Корее из-за вспышки коронавирус.
Об этом сообщает Deutsche Welle.
Как отмечается, причиной такого решения стало отсутствие определенных комплектующих, которые компания обычно получала из Китая. Аналитики прогнозируют, что с похожими проблемами столкнутся многие предприятия.
В Hyundai Motor отметили, что остановят все производство в Южной Корее до конца недели, конкретная дата может варьироваться. Заводам компании не хватает необходимых для производства кабельных жгутов, которые поступали из Китая.
Компания рассматривает различные варианты, как минимизировать нарушения производственного процесса. В частности, ведется поиск альтернативных поставщиков в других регионах”. Если это удастся сделать, то производство могут возобновить уже на следующей неделе.
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