У Sony снижаются доходы от игрового направления бизнеса (инфографика)

Компания Sony опубликовала очередной финансовый отчёт по итогам работы в третьем квартале фискального года, готовый соответствует четвёртому кварталу календарного 2019 года.

В отчётном квартале Sony смогла реализовать 6,1 млн игровых консолей PlayStation 4, а за весь календарный 2019 год – 14,7 млн устройств. Следует отметить, что компания фиксирует снижение объёмов продаж консоли PS4. В аналогичном квартале прошлого года было реализовано 8,1 млн устройств, а за весь 2018 год – 17,7 млн. Более того, пик продаж был достигнут в третьем квартале фискального 2016 года, после чего каждый год показатель предпраздничного квартала был ниже, чем в предыдущем году, что характерно для окончания жизненного цикла продукта.

По мнению аналитиков, спрос на эту версию будет и далее снижаться накануне презентации модели PlayStation 5, которая запланирована на конец 2020 года. Тем не менее, за всё время пребывания на рынке консоль PS4 разошлась тиражом в 108,9 млн единиц.



Инфографика: sony.net

Минувший квартал также ознаменовался снижением объёмов продаж игр для PlayStation 4. В отчётном периоде было реализовано 81,1 млн копий игр, что на 6,1 млн меньше показателя аналогичного квартала предыдущего года. При этом на долю цифровых копий пришлось 49% от всех проданных игр, хотя годом ранее этот показатель составлял 37%. Количество подписчиков PlayStation Plus за 2019 год увеличилось с 36,3 млн до 38,8 млн пользователей.

В результате снижения продаж игровых консолей, а также игр сторонних разработчиков, в игровом направлении бизнеса Sony зафиксировано снижение суммы полученного дохода на 20%. Операционная прибыль упала на 26,8%.