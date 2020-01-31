0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 39 0

Samsung запатентовала новый гаджет с гибким дисплеем

Samsung запатентовала новый гаджет с гибким дисплеем

Компания Samsung, очевидно, работает над новым динамиком, который также имеет уникальный раскладной дисплей. Южнокорейский технологический гигант запатентовал образцы для уникального динамика в корейском ведомстве интеллектуальной собственности.

Согласно патенту, можно наблюдать схемы динамиков Samsung. Гаджет имеет гибкий дисплей, который может покрывать всю поверхность динамика цилиндрической формы, за исключением низкочастотного динамика сверху. Дисплей также можно развернуть и использовать под углом 180 градусов. Другими словами, его можно развернуть и выпрямить, возможно, для лучшего просмотра.


Фото: 91mobiles.com

Свертываемый дисплей поддерживается сзади с помощью шарнирного механизма, хотя неясно, является ли метод развертывания механизированным и автоматизированным или требует ввода данных пользователем. К сожалению, более мелкие детали относительно динамика, такие как его характеристики и разрешение дисплея, не были подробно описаны в патенте. Но, возможно, это будет “умный” динамик с голосовым ассистентом Samsung Bixby.

На данный момент у Samsung еще не было коммерчески доступных интеллектуальных колонок. Ее Galaxy Home уже откладывается на два года, но ожидается, что Galaxy Home Mini появится после события Unpacked, 12 февраля 2020 года. Хотя патент может означать, что Samsung может начать выпуск продукта с этим конкретным дизайном, компании еще предстоит подтвердить свое развитие или, возможно, запуск в будущем.


Фото: 91mobiles.com

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.