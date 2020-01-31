Samsung запатентовала новый гаджет с гибким дисплеем

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Компания Samsung, очевидно, работает над новым динамиком, который также имеет уникальный раскладной дисплей. Южнокорейский технологический гигант запатентовал образцы для уникального динамика в корейском ведомстве интеллектуальной собственности.
Согласно патенту, можно наблюдать схемы динамиков Samsung. Гаджет имеет гибкий дисплей, который может покрывать всю поверхность динамика цилиндрической формы, за исключением низкочастотного динамика сверху. Дисплей также можно развернуть и использовать под углом 180 градусов. Другими словами, его можно развернуть и выпрямить, возможно, для лучшего просмотра.
Фото: 91mobiles.com
Свертываемый дисплей поддерживается сзади с помощью шарнирного механизма, хотя неясно, является ли метод развертывания механизированным и автоматизированным или требует ввода данных пользователем. К сожалению, более мелкие детали относительно динамика, такие как его характеристики и разрешение дисплея, не были подробно описаны в патенте. Но, возможно, это будет “умный” динамик с голосовым ассистентом Samsung Bixby.
На данный момент у Samsung еще не было коммерчески доступных интеллектуальных колонок. Ее Galaxy Home уже откладывается на два года, но ожидается, что Galaxy Home Mini появится после события Unpacked, 12 февраля 2020 года. Хотя патент может означать, что Samsung может начать выпуск продукта с этим конкретным дизайном, компании еще предстоит подтвердить свое развитие или, возможно, запуск в будущем.
Фото: 91mobiles.com
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