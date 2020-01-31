Межбанк: НБУ прилично подзаработал

Как мы и обещали в своем утреннем прогнозе – вторник на валютном рынке прошел очень динамично и интересно. После массированного роста доллара последних 10 дней и вчерашнего разворота рынка в сторону укрепления гривны – сегодня доллар продолжил активно дешеветь.

При этом, если все прошлые дни Нацбанку приходилось продавать валюту, чтобы сдержать рост курса, то сегодня регулятор откупил основную часть потраченного за прошлый период и с достаточно немалой выгодой для себя. Например, если еще вчера НБУ продавал доллар по 25,12 и 25,15 гривен, то сегодня откупил его уже по 24,85 гривен, по 24,82 гривен и последние по 24,80. Таким образом, НБУ прилично подзаработал на ажиотаже покупателей прошлых дней – до 35 копеек на долларе.

По факту за день курс просел с 24,94/24,96 гривен до 24,78/24,815. А НБУ за счет продаж как местных клиентов (в основном – аграриев и металлургов), так и нерезидентов (продавали валюту под сегодняшний аукцион по размещению ОВГЗ) – пополнил резервы по нашим расчетам не менее, чем на $100 млн.

Ход торгов:

В самом начале сессии предложение превышало спрос за счет продаж украинских клиентов (в основном – крупные металлурги и аграрии). С утренних 24,94/24,96 гривен за доллар к 11 часам курс просел до 24,85/24,88. А НБУ выкупал доллар по 24,85 и этим сдерживал дальнейшее проседание котировок. К 12:00 курс еще находился на этом же уровне 24,85/24,88 гривен, а НБУ после небольшой паузы уже выкупал валюту по 24,82. Как только регулятор ненадолго ушел – курс просел до 24,79/24,82. Понимая, что есть возможность еще пополнить резервы – Нацбанк в третий раз вышел на межбанк с покупкой по 24,80.

На обед дилеры ушли при уровне 24,79/24,82 гривны за доллар, а после обеда курс болтался в узком коридоре 24,79-24,81/24,82-24,83 гривны.

В последний час сессии предложение опять превысило спрос, и на единичных сделках доллар подешевел к концу торгов до 24,78/24,815.

Главные события 04 февраля на межбанке:

1) Падение доллара с утренних 24,94/24,96 гривен до 24,78/24,815 к завершению торгов;

2) НБУ не выходил на торги в публичном формате аукциона, но с самого утра скупал доллар, постепенно снижая свои ценники с 24,85 гривен до 24,82 гривен, а затем и до 24,80. Купил по нашим наблюдениям не менее $100 млн;

3) Справочный курс НБУ на 12:00 зафиксирован на уровне 24,8646 гривен, а официальный на 5 февраля составил 24,8523 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 24,80 / 24,82

евро – 27,39 / 27,41

российский рубль – 0,3913 / 0,3917

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1041 / 1,1042

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