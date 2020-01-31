Альфа-Банк Украина и SmartTender.biz начали сотрудничество

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Альфа-Банк Украина совместно с SmartTender.biz запустил две программы: выдача банковских гарантий для участников аукционов и контрактное финансирование для победителей аукционов. Благодаря им каждый поставщик товаров и услуг имеет возможность получить банковскую гарантию и/или контрактное (факторинговое) финансирование от банка.
Банковская гарантия — один из способов обеспечения исполнения обязательств, при котором банк выдает по просьбе подрядчика (поставщика) в пользу заказчика (покупателя) письменное обязательство уплатить денежную сумму при предоставлении последним требования об её уплате.
Выдача банковской гарантии возможна на сумму до 7 500 000 гривен без обеспечения или до 300 000 000 гривен с обеспечением сроком до 36 месяцев или согласно сроку выполнения обязательств по контракту/договору.
Контрактное финансирование представляет собой один из элементов распространенной в настоящее время системы контрактных отношений — договоров между заказчиком (дебитором) и подрядчиком (поставщиком). Это финансовая операция, при которой клиент переуступает дебиторскую задолженность банку с целью получения большей части платежа (до 80% от стоимости поставленных товаров/предоставленных работ или услуг).
Переуступка дебиторской задолженности заказчика возможна на срок до 90 календарных дней, на сумму до 1 000 000 гривен для юридических лиц и до 500 000 гривен для физических лиц-предпринимателей.
Чтобы воспользоваться программой «Контрактное финансирование» и/или заказать банковскую гарантию, достаточно отправить запрос в Альфа-Банк Украина из личного кабинета на электронной площадке SmartTender.biz, после чего дождаться звонка от оператора для уточнения некоторых вопросов, подготовить и отправить в банк запрашиваемые документы.
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