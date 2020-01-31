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Зеленский подписал закон, которым разрешил Укравтодору взять в долг дополнительные 20 млрд грн на ремонт дорог

Зеленский подписал закон, которым разрешил Укравтодору взять в долг дополнительные 20 млрд грн на ремонт дорог

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, которым Государственному агентству автомобильных дорог (Укравтодору) разрешают привлечь до 20 миллиардов гривен кредитов под государственные гарантии.

Об этом сообщают в пресс-службе Офиса президента.

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«Привлечение Укравтодором на развитие автомобильных дорог финансовых ресурсов позволит ускорить ремонт и реконструкцию дорог, модернизацию дорожной инфраструктуры, а также строительство новых путей», — сообщают в Офисе Зеленского.

По расчетам правительства, дополнительные средства на ремонт дорог, которые привлекут под государственные гарантии, позволят дополнительно отремонтировать и построить на 1000 километров дорог больше, чем ожидалось в бюджете на 2020 год.

Напомним, что закон, которым разрешили Укравтодору привлечь 20 миллиардов гривен на ремонт и строительство дорог, приняли 16 января 2020 года. За него проголосовало 337 депутатов.

По материалам hromadske.tv
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