Зеленский подписал закон, которым разрешил Укравтодору взять в долг дополнительные 20 млрд грн на ремонт дорог

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, которым Государственному агентству автомобильных дорог (Укравтодору) разрешают привлечь до 20 миллиардов гривен кредитов под государственные гарантии.
Об этом сообщают в пресс-службе Офиса президента.
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«Привлечение Укравтодором на развитие автомобильных дорог финансовых ресурсов позволит ускорить ремонт и реконструкцию дорог, модернизацию дорожной инфраструктуры, а также строительство новых путей», — сообщают в Офисе Зеленского.
По расчетам правительства, дополнительные средства на ремонт дорог, которые привлекут под государственные гарантии, позволят дополнительно отремонтировать и построить на 1000 километров дорог больше, чем ожидалось в бюджете на 2020 год.
Напомним, что закон, которым разрешили Укравтодору привлечь 20 миллиардов гривен на ремонт и строительство дорог, приняли 16 января 2020 года. За него проголосовало 337 депутатов.
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