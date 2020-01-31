0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 140 0

Концессию порта «Херсон» оспаривают в суде

Концессию порта «Херсон» оспаривают в суде

Конкурс на передачу государственного порта «Херсон» в управление частному инвестору (в концессию) обжаловали в суде.

Об этом сообщил директор компании, победившей конкурс на концессию порта «Рисоил-Херсон» Шота Хаджишвили.

«Конкурс был реально прозрачным на все 100% и реально вызвал наше удивление. А дальше все как всегда в нашей стране…», — сообщил Хаджишвили, передает «Интерфакс-Украина».

Из-за обжалования конкурса процесс передачи порта «Херсон» в управление компании приостановил суд. Иск по обжалованию подала компания, которая принимала участие в конкурсе — специальная компания Морской порт Херсон»

21 января закончился конкурс на выбор компании, которой передадут в управление порт «Херсон», 24 января выбрали концессионера для порта «Ольвия».

По материалам hromadske.tv
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.