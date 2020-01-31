Концессию порта «Херсон» оспаривают в суде

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Конкурс на передачу государственного порта «Херсон» в управление частному инвестору (в концессию) обжаловали в суде.
Об этом сообщил директор компании, победившей конкурс на концессию порта «Рисоил-Херсон» Шота Хаджишвили.
«Конкурс был реально прозрачным на все 100% и реально вызвал наше удивление. А дальше все как всегда в нашей стране…», — сообщил Хаджишвили, передает «Интерфакс-Украина».
Из-за обжалования конкурса процесс передачи порта «Херсон» в управление компании приостановил суд. Иск по обжалованию подала компания, которая принимала участие в конкурсе — специальная компания Морской порт Херсон»
21 января закончился конкурс на выбор компании, которой передадут в управление порт «Херсон», 24 января выбрали концессионера для порта «Ольвия».
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Официальный телевизионный оператор Ланет.TV как альтернатива спутниковому ТВВчера, 17:24 - 12097 21
В Украине трижды за год повысят максимальную пенсиюВчера, 14:00 - 2205 16
Украину должна накрыть лавина из инвестиций - Зеленский6 ч. назад - 2187 13
Две платежки за газ для украинцев не повлияют на конечный тариф - Оржель7 ч. назад - 668 11
Министр предложил уравнять цену электроэнергии для населения и промышленности2 ч. назад - 787 7
ПриватБанк ввел дополнительную комиссию при переводе средств юрлиц и ФЛПВчера, 19:00 - 23071 2
Аналитики дали прогноз курса гривны на февраль8 ч. назад - 12102 1
Официальный телевизионный оператор Ланет.TV как альтернатива спутниковому ТВВчера, 17:24 - 12097 21
Водительские права - 2020: оформление, стоимость и срокиВчера, 20:08 - 5659
Межбанк: НБУ «развернул» курсВчера, 18:15 - 3859 1
Представлен первый смартфон самостоятельного бренда Xiaomi Poco (фото, видео)2 ч. назад - 62
Hyundai показал новую Creta (фото, видео)Вчера, 17:10 - 497
Google запустит сервис предупреждений о коронавирусе31.01.2020, 13:10 - 691
В сети появилось видео места, которое, вероятно, является источником появления китайского коронавируса (видео)30.01.2020, 13:15 - 3801 1
В Японии презентовали беспилотный трактор (видео)29.01.2020, 11:10 - 4602