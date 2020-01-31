Концессию порта «Херсон» оспаривают в суде

Конкурс на передачу государственного порта «Херсон» в управление частному инвестору (в концессию) обжаловали в суде.

Об этом сообщил директор компании, победившей конкурс на концессию порта «Рисоил-Херсон» Шота Хаджишвили.

«Конкурс был реально прозрачным на все 100% и реально вызвал наше удивление. А дальше все как всегда в нашей стране…», — сообщил Хаджишвили, передает «Интерфакс-Украина».

Из-за обжалования конкурса процесс передачи порта «Херсон» в управление компании приостановил суд. Иск по обжалованию подала компания, которая принимала участие в конкурсе — специальная компания Морской порт Херсон»

21 января закончился конкурс на выбор компании, которой передадут в управление порт «Херсон», 24 января выбрали концессионера для порта «Ольвия».