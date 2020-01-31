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ОТП Банк в программе «Бонус к депозиту» изменил ставки

ОТП Банк в программе «Бонус к депозиту» изменил ставки

ОТП Банк в программе «Бонус к депозиту» изменил ставки в гривне по депозиту «Срочный».

Срок вклада, ставка и бонус от Finance.ua:

  • 3 мес. – 11,50%, +1,0% годовых от вклада;
  • 6 мес. – 12,50%, +0,6% годовых от вклада;
  • 9 мес. – 12,50%, +0,4% годовых от вклада;
  • 12 мес. – 12,50%, +0,35% от вклада;
  • от 12 мес. – 13,00% через OTP Smart, +0,35% от вклада.

Условия банка:

  • срок вклада: 3 мес – 12 мес;
  • минимальная сумма вклада: 5 000 грн;
  • указаны максимальные % ставки при оформлении вклада через интернет-банкинг OTP Smart с выплатой % в конце срока;
  • выплата процентов в конце срока, ежемесячно или ежемесячная капитализация;
  • в случае ежемесячной выплаты/капитализации процентов процентная ставка уменьшается;
  • возможность частичного снятия не предусмотрена;
  • автоматическая пролонгация депозита;
  • возможность досрочного расторжения;
  • при оформлении вклада с правом досрочного расторжения — 1% от ставки;
  • оформляется через отделения АО «ОТП Банк» или интернет-банкинг OTP Smart;
  • в программе принимают участие все срочные депозиты Банка в гривне;
  • максимальная сумма вкладов от 1 клиента — 200 000 грн.

В программе не участвуют депозиты:

  • менее 5 000 гривен;
  • более 200 000 гривен;
  • открытые до подачи заявки;
  • в валютах, отличных от гривны;
  • при указании недостоверных данных;
  • клиентов, у которых есть действующий вклад или предыдущий вклад закончился в течение 6 месяцев до даты подачи заявки.

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По материалам Finance.UA
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