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В прошлом году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) классифицировала выгорание как официально диагностируемый синдром, вызванный хроническим стрессом на рабочем месте. Перевод состояния в синдром означает добавление в официальный сборник ВОЗ по болезням.
Сайт Savvy Sleeper недавно провел исследование, чтобы определить города мира с самым высоким и самым низким уровнем выгорания на рабочем месте. Всего было проанализировано 69 городов из 53 стран.
В исследовании рассматривались ключевые категории здоровья и категории, связанные с работой, включая процент населения, спящего менее семи часов в сутки; процент населения, работающего более 48 часов в неделю; время, проведенное в пробках; расстройства психического здоровья и их распространенность; отсутствие мотивации на работе; “презентабельность” и продуктивность сотрудников; отсутствие отпусков; количество рабочих часов в год и т.д.
ТОП-10 наиболее стрессовых городов мира:
1. Токио, Япония.
2. Мумбаи, Индия.
3. Сеул, Южная Корея.
4. Стамбул, Турция.
5. Манила, Филиппины.
6. Джакарта, Индонезия.
7. Ханой, Вьетнам.
8. Тайбэй, Тайвань.
9. Лос-Анджелес, США.
10. Буэнос-Айрес, Аргентина.
ТОП-10 наименее стрессовых городов мира:
1. Таллин, Эстония.
2. Любляна, Словения.
3. Осло, Норвегия.
4. София, Болгария.
5. Копенгаген, Дания.
6. Барселона, Испания.
7. Амстердам, Нидерланды.
8. Бухарест, Румыния.
9. Франкфурт, Германия.
10. Прага, Чехия.
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