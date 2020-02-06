В прошлом году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) классифицировала выгорание как официально диагностируемый синдром, вызванный хроническим стрессом на рабочем месте. Перевод состояния в синдром означает добавление в официальный сборник ВОЗ по болезням.

Сайт Savvy Sleeper недавно провел исследование, чтобы определить города мира с самым высоким и самым низким уровнем выгорания на рабочем месте. Всего было проанализировано 69 городов из 53 стран.

В исследовании рассматривались ключевые категории здоровья и категории, связанные с работой, включая процент населения, спящего менее семи часов в сутки; процент населения, работающего более 48 часов в неделю; время, проведенное в пробках; расстройства психического здоровья и их распространенность; отсутствие мотивации на работе; “презентабельность” и продуктивность сотрудников; отсутствие отпусков; количество рабочих часов в год и т.д.

ТОП-10 наиболее стрессовых городов мира:

1. Токио, Япония.

2. Мумбаи, Индия.

3. Сеул, Южная Корея.

4. Стамбул, Турция.

5. Манила, Филиппины.

6. Джакарта, Индонезия.

7. Ханой, Вьетнам.

8. Тайбэй, Тайвань.

9. Лос-Анджелес, США.

10. Буэнос-Айрес, Аргентина.

ТОП-10 наименее стрессовых городов мира:

1. Таллин, Эстония.

2. Любляна, Словения.

3. Осло, Норвегия.

4. София, Болгария.

5. Копенгаген, Дания.

6. Барселона, Испания.

7. Амстердам, Нидерланды.

8. Бухарест, Румыния.

9. Франкфурт, Германия.

10. Прага, Чехия.

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