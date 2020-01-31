Fitch допускает падение цен на нефть ниже 50 долларов из-за коронавируса

Вспышка коронавируса из Китая может ограничить рост спроса на нефть в случае дальнейшего распространения.

Об этом говорится в отчете международного рейтингового агентства Fitch.

Как отмечается в отчете, масштаб перенасыщения рынка будет зависеть от продолжительности вспышки и способности стран ОПЕК+ при необходимости корректировать уровни добычи.

Fitch ожидает, что цены на нефть в 2020 году останутся крайне волатильными. Кроме вспышки коронавируса, на цены могут повлиять геополитическая напряженность и экономические настроения.

Влияние коронавируса на внутреннее потребление нефти в Китае зависит от того, насколько быстро транспортная система и промышленная активность вернутся к нормальным уровням, отмечается в докладе.

Цены на нефть находятся под давлением с начала вспышки коронавируса, а нефть марки Brent упала с чуть менее 70 долларов за баррель в начале января до примерно 56 долларов за баррель в начале февраля.

На Китай приходится около 15% мирового потребления нефти, и он является основным драйвером роста мирового спроса. По данным Управления энергетической информации США (EIA), его вклад в рост мирового потребления за последние пять лет составлял в среднем 36% и должен был составить около 40% в 2020 году. Еще 30% роста спроса обусловлено другими азиатскими странами, включая Индию, пишут аналитики.

Как отмечается в отчете, если ситуация с коронавирусом ухудшится, избыточное предложение может стать более значительным, особенно в первом полугодии, что может привести к более краткосрочному давлению на цены на нефть. В то же время, считают аналитики, политика ОПЕК+ по сдерживанию добычи в соответствии со спросом и ценовая чувствительность американской сланцевой нефти делает длительный спад цен на нефть ниже 50 долларов за баррель для Brent маловероятным даже в стрессовом сценарии. Однако ОПЕК+ может потребоваться дальнейшее сокращение добычи, если вспышка продлится несколько месяцев.

Fitch Ratings прогнозирует цены на нефть на уровне 62,5 долларов за баррель в 2020 году, 60 долларов за баррель в 2021 году и 57,5 долларов за баррель в 2022 году и в дальнейшем. По данным агентства, большинство производителей нефти и газа чувствуют себя комфортно с ценами от 50 за баррель до 60 долларов за баррель.