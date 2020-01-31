Fitch допускает падение цен на нефть ниже 50 долларов из-за коронавируса

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Вспышка коронавируса из Китая может ограничить рост спроса на нефть в случае дальнейшего распространения.
Об этом говорится в отчете международного рейтингового агентства Fitch.
Как отмечается в отчете, масштаб перенасыщения рынка будет зависеть от продолжительности вспышки и способности стран ОПЕК+ при необходимости корректировать уровни добычи.
Fitch ожидает, что цены на нефть в 2020 году останутся крайне волатильными. Кроме вспышки коронавируса, на цены могут повлиять геополитическая напряженность и экономические настроения.
Влияние коронавируса на внутреннее потребление нефти в Китае зависит от того, насколько быстро транспортная система и промышленная активность вернутся к нормальным уровням, отмечается в докладе.
Цены на нефть находятся под давлением с начала вспышки коронавируса, а нефть марки Brent упала с чуть менее 70 долларов за баррель в начале января до примерно 56 долларов за баррель в начале февраля.
На Китай приходится около 15% мирового потребления нефти, и он является основным драйвером роста мирового спроса. По данным Управления энергетической информации США (EIA), его вклад в рост мирового потребления за последние пять лет составлял в среднем 36% и должен был составить около 40% в 2020 году. Еще 30% роста спроса обусловлено другими азиатскими странами, включая Индию, пишут аналитики.
Как отмечается в отчете, если ситуация с коронавирусом ухудшится, избыточное предложение может стать более значительным, особенно в первом полугодии, что может привести к более краткосрочному давлению на цены на нефть. В то же время, считают аналитики, политика ОПЕК+ по сдерживанию добычи в соответствии со спросом и ценовая чувствительность американской сланцевой нефти делает длительный спад цен на нефть ниже 50 долларов за баррель для Brent маловероятным даже в стрессовом сценарии. Однако ОПЕК+ может потребоваться дальнейшее сокращение добычи, если вспышка продлится несколько месяцев.
Fitch Ratings прогнозирует цены на нефть на уровне 62,5 долларов за баррель в 2020 году, 60 долларов за баррель в 2021 году и 57,5 долларов за баррель в 2022 году и в дальнейшем. По данным агентства, большинство производителей нефти и газа чувствуют себя комфортно с ценами от 50 за баррель до 60 долларов за баррель.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Иностранный доход: как облагается налогом и декларируетсяВчера, 12:10 - 9775 15
Баканов анонсировал повышение зарплат сотрудников СБУ14 ч. назад - 2254 9
Криклий: хотим развивать в Украине модель авиатакси17 ч. назад - 866 6
Официальный телевизионный оператор Ланет.TV как альтернатива спутниковому ТВ6 ч. назад - 1582 5
В январе бюджет недополучил почти 14 миллиардов гривен - Минфин13 ч. назад - 1040 5
Названы автопроизводители - мировые лидеры продаж14 ч. назад - 7766
Гоструда проверит 3000 предпринимателей: кого касается в первую очередь7 ч. назад - 5118
Ощадбанк начал выдавать бизнесу льготные кредиты (инфографика)12 ч. назад - 4459 2
Курс наличного доллара10 ч. назад - 4239
НБУ пришлось продавать валюту для замедления девальвации12 ч. назад - 3986
Hyundai показал новую Creta (фото, видео)6 ч. назад - 137
Google запустит сервис предупреждений о коронавирусе31.01.2020, 13:10 - 585
В сети появилось видео места, которое, вероятно, является источником появления китайского коронавируса (видео)30.01.2020, 13:15 - 3400 1
В Японии презентовали беспилотный трактор (видео)29.01.2020, 11:10 - 4499
Можно использовать как ноутбук: Samsung выпустит необычный смартфон (фото)24.01.2020, 16:10 - 2343