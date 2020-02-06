Вторая пенсия: как не остаться без средств после повышения пенсионного возраста

В последнее время в Украине крайне активно повышают пенсионный возраст и ужесточают требования по страховому стажу. По мнению экспертов, это говорит о том, что рассчитывать на повышение пенсий гражданам Украины не стоит.

Чтобы накопить себе на старость, эксперты советуют рассмотреть вариант надбавки к солидарной пенсионной системе.

“Если не откладывать себе на вторую пенсию, то пенсия от государства через 20 лет (с 2040 года) в лучшем случае составит всего 20% вашего заработка. Это означает, что при заработной плате, например, в 10 000 гривен вам придется жить на пенсию в 2000 гривен. Это – результаты исследования, основанные на прогнозе Всемирного банка для Украины. И это самый оптимистичный вариант. Сейчас 13 млн человек платят взносы, из которых пенсии необходимо выплатить 11,5 млн пенсионеров. Это неподъемный груз. И демографическая ситуация только ухудшается. С подобной проблемой столкнулась не только Украина. Рост продолжительности жизни и уменьшение рождаемости – общая тенденция во всех развитых странах мира. Поэтому надеяться на государственную пенсию из солидарной системы недальновидно, а накапливать собственными силами – очень актуально”, – отметила председатель совета Украинской ассоциации администраторов пенсионных фондов Татьяна Сальникова.

Что советуют эксперты:

делать накопления в негосударственные пенсионные фонды;

оформить пенсионное страхование;

открыть банковский депозит;

собрать деньги любым способом и приобрести недвижимость, которую потом сдавать в аренду.

Справка Finance.ua:

Минимальная пенсия по возрасту у лиц, достигших возраста 65 лет, при наличии у мужчин 35 лет, а у женщин – 30 лет страхового стажа, с 1 января 2020 года составляет 1889 грн.

В 2020 году в Украине дважды увеличится размер минимальной пенсии, также будет проведена индексация. В целом прибавка за год составит 131 гривну.

В Украине трижды за год повысят максимальную пенсию. К концу 2020 года максимальный размер пенсии в Украине составит 17 690 гривен.

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