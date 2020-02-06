Вторая пенсия: как не остаться без средств после повышения пенсионного возраста

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В последнее время в Украине крайне активно повышают пенсионный возраст и ужесточают требования по страховому стажу. По мнению экспертов, это говорит о том, что рассчитывать на повышение пенсий гражданам Украины не стоит.
Чтобы накопить себе на старость, эксперты советуют рассмотреть вариант надбавки к солидарной пенсионной системе.
“Если не откладывать себе на вторую пенсию, то пенсия от государства через 20 лет (с 2040 года) в лучшем случае составит всего 20% вашего заработка. Это означает, что при заработной плате, например, в 10 000 гривен вам придется жить на пенсию в 2000 гривен. Это – результаты исследования, основанные на прогнозе Всемирного банка для Украины. И это самый оптимистичный вариант. Сейчас 13 млн человек платят взносы, из которых пенсии необходимо выплатить 11,5 млн пенсионеров. Это неподъемный груз. И демографическая ситуация только ухудшается. С подобной проблемой столкнулась не только Украина. Рост продолжительности жизни и уменьшение рождаемости – общая тенденция во всех развитых странах мира. Поэтому надеяться на государственную пенсию из солидарной системы недальновидно, а накапливать собственными силами – очень актуально”, – отметила председатель совета Украинской ассоциации администраторов пенсионных фондов Татьяна Сальникова.
Что советуют эксперты:
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