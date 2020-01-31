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В Нацбанке подсчитали иностранные инвестиции в Украину

В Нацбанке подсчитали иностранные инвестиции в Украину

Прямые иностранные инвестиции в Украину за 2019 год составили 2,5 млрд долл. США.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины.

“Чистый приток прямых иностранных инвестиций в 2019 году оценен в 2,5 млрд долл. США (за соответствующий период 2018 года – 2,4 млрд долл. США), из них 75% было направлено в реальный сектор”, – говорится в сообщении.

Доля операций переоформления долга в уставный капитал, как указано, составляла 5% от общего объема (в 2018 году – 18%).

“Без учета операций, связанных с перепродажей Vodafone Украины, чистый приток оценен в 2,9 млрд долл. США. Чистый приток в реальный сектор составлял 2,3 млрд долл. США, что в 1,7 раза превышает уровень 2018-го (1,4 млрд долл. США)”, – добавили в НБУ.

Как указано, в силу особенностей заключения соглашения часть операций по перепродаже Vodafone Украина отражена в платежном балансе как инвестиции из Украины.

По материалам УНН
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