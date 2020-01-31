В Украине отменили 27 тысяч спецсанкций для бизнеса

Правительство Украины отменило более 27 тысяч специальных санкций для экспортеров и импортеров.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства в понедельник, 3 февраля.

Так, постановление правительства от 4 декабря 2019 года реализует ряд мероприятий, направленных на валютную либерализацию в соответствии с законом Украины О валюте и валютных операциях.

В частности, закон О внешнеэкономической деятельности наделял Минэкономики полномочиями накладывать санкции по представлениям Государственной фискальной службы и контрольно-ревизионной службы, правоохранительных органов, Антимонопольного комитета Украины, Нацкомфинуслуг, Нацбанка или по решению суда.

За нарушение законодательства в сфере внешнеэкономической деятельности к субъектам ВЭД Украины или иностранным субъектам хозяйственной деятельности применялись такие специальные санкции: