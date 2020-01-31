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ПриватБанк ввел дополнительную комиссию при переводе средств юрлиц и ФЛП

ПриватБанк ввел дополнительную комиссию при переводе средств юрлиц и ФЛП

В Приватбанке сообщили, что теперь будет взиматься комиссия с юридических лиц и ФЛП, которые вечером осуществляют перевод средств в другой банк.

Все платежи внутри банка будут проводиться без комиссии.

Комиссия вводится после 16.30 – 0,2% от суммы платежа.

Кого это будет касаться. Со слов главы пресс-службы Приватбанка Олега Серги, это касается юридических лиц и ФЛП и только коммерческих внешних платежей в другой банк.

Без дополнительной комиссии проводятся платежи налоговой и в пользу казначейства.

Справка Finance.ua:

  • 27 января ПриватБанк открыл прием заявок от предпринимателей и представителей малого бизнеса на получение льготных кредитов в рамках новой государственной программы стимулирования бизнеса «Доступные кредиты 5-7-9%».

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  • ПриватБанк сообщил, что предварительные заявки на получение льготных кредитов по государственной программе «Доступные кредиты 5-7-9%» подали 9279 предпринимателей и представителей малого бизнеса.

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По материалам Finance.UA
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