ПриватБанк ввел дополнительную комиссию при переводе средств юрлиц и ФЛП

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В Приватбанке сообщили, что теперь будет взиматься комиссия с юридических лиц и ФЛП, которые вечером осуществляют перевод средств в другой банк.
Все платежи внутри банка будут проводиться без комиссии.
Комиссия вводится после 16.30 – 0,2% от суммы платежа.
Кого это будет касаться. Со слов главы пресс-службы Приватбанка Олега Серги, это касается юридических лиц и ФЛП и только коммерческих внешних платежей в другой банк.
Без дополнительной комиссии проводятся платежи налоговой и в пользу казначейства.
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