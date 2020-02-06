Стало известно, когда представят новые смартфоны Nokia

Компания HMD Global, занимающаяся выпуском мобильных телефонов под брендом Nokia, разослала приглашения на презентацию, которая состоится в Барселоне за день до официального открытия выставки Mobile World Congress 2020 (MWC). В этом году выставка MWC пройдет с 24 по 27 февраля.

Мероприятие HMD Global, посвященное анонсу новых смартфонов Nokia, начнется 23 февраля в 16:30 по местному времени.

Судя по недавним утечкам, в этот день нам покажут минимум три смартфона: Nokia 1.3, Nokia 5.2 и Nokia 8.2 5G.

Nokia 1.3, как несложно догадаться по обозначению, является моделью начального уровня. По дизайну он будет похож на Nokia 2.3 и получит несколько ярких вариантов цветового оформления. При цене 79 евро он предложит 6-дюймовый экран, бюджетную платформу MediaTek, 1 ГБ ОЗУ и 8 ГБ флэш-памяти. Емкость аккумулятора составит 4000 мА•ч, причем он должен быть съемным.

Чуть поинтереснее обещает быть среднеуровневая модель Nokia 5.2, которая заменит собой модель двухлетней давности Nokia 5.1. Предполагается, что дизайн у Nokia 5.2 будет такой же, как у Nokia 6.2. Что касается характеристик, здесь ожидается Snapdragon 632, 6,2-дюймовый экран, двойная основная камера с сенсорами разрешением 16 и 8 Мп, фронтальная камера на 8 Мп, аккумулятор емкостью 3500 мА•ч. Версия Nokia 5.2 с 3 ГБ оперативной и 32 ГБ флэш-памяти будет стоить 169 евро. В некоторых странах будет еще доступен вариант 4/64 ГБ.



Nokia 5.2

Наконец, наиболее интересной окажется Nokia 8.2 5G. Это будет тот самый доступный смартфон Nokia с 5G. Дизайн тыльной панели грядущий Nokia 8.2 5G, вероятно, позаимствует у прошлогоднего Nokia 7.2. Ключевой особенностью станет основная камера разрешением 64 Мп, вероятно, с оптикой Zeiss. И это весьма примечательно, учитывая недавнее высказывание главы Zeiss, что смартфонам более чем достаточно камер разрешением 40 Мп. Также сообщается о сканере отпечатков пальцев на боковой грани, аккумуляторе емкостью 3500 мА•ч и поддержке быстрой зарядки. Стоимость Nokia 8.2 5G в версии с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти ожидается на уровне $500. Будет интересно посмотреть, как при такой цене он будет конкурировать с тем же Redmi K30 5G (будущим Xiaomi Mi 10T).