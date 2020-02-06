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Курьерская служба UPS будет использовать беспилотники Waymo и электрические фургоны (фото)

Курьерская служба UPS будет использовать беспилотники Waymo и электрические фургоны (фото)

На этой неделе крупнейший американский сервис экспресс-доставки UPS (United Parcel Service) объявил сразу о двух высокотехнологичных проектах. Во-первых, в США оператор начнет тестировать автономную доставку заказов с помощью беспилотников Waymo, а во-вторых, закупит у британского стартапа Arrival 10 тысяч электрических фургонов для доставки заказов в США и Европе (не так масштабно, как 100 тысяч электрофургонов Rivian для Amazon, но все же).

Waymo предоставит UPS собственные минивэны Chrysler Pacifica для доставки грузов в Финиксе (Аризона), где сервис досконально изучил все дороги. Автомобили будут доставлять грузы из отделений UPS в центры распределения Tempe, а не напрямую получателям, однако с чего-то необходимо начинать.

Электрический фургон

Серийная версия электрофургона Arrival для UPS получит батарею емкостью 75 кВтч и запас хода на уровне 250 км. Он будет оснащаться комбинированным разъемом Combined Charging System (CCS) с контактами для обычной и скоростной зарядки. В качестве операционной системы электрофургон будет использовать BlackBerry QNX.

По материалам ITC.ua
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