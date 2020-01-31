НАГС запускает чат-бот для поиска государственных вакансий

Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы запускает удобный чат-бот в мессенджере Telegram для поиска актуальных вакансий на портале carrer.gov.ua.

Об этом пишет правительственный портал.

Career-бот доступен по ссылке .

Как работает чат-бот:

Позволяет искать вакансии по категориям должностей (А, Б и В), а также по шестизначному коду вакансии или ключевому слову.

В результатах поиска отображается ссылка на сайте carrer.gov.ua для каждой из вакансий, которая соответствует выбранным параметрам поиска.

Чат-бот упрощает поиск вакансий на государственной службе и делает выбор более удобным для кандидатов.

Чат-бот является частью системы ІТ-поддержки для кандидатов на государственные должности. Чат-бот должен обеспечить всестороннее сопровождение кандидатов и наладить функцию обратной связи.

Справка Finance.ua:

В Украине изменится механизм начисления зарплаты у госслужащих.

21 января 2020 года правительство отменило подачу бумажных деклараций госслужащими.

Кабмин отменил действие постановления, согласно которому государственным служащим предоставлялись беспроцентные кредиты для жилищного строительства или приобретения квартир или индивидуальных жилых домов.

Кстати, если вас интересует быстрый займ до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.