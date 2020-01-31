НАГС запускает чат-бот для поиска государственных вакансий

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Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы запускает удобный чат-бот в мессенджере Telegram для поиска актуальных вакансий на портале carrer.gov.ua.
Об этом пишет правительственный портал.
Career-бот доступен по ссылке.
Как работает чат-бот:
Чат-бот упрощает поиск вакансий на государственной службе и делает выбор более удобным для кандидатов.
Чат-бот является частью системы ІТ-поддержки для кандидатов на государственные должности. Чат-бот должен обеспечить всестороннее сопровождение кандидатов и наладить функцию обратной связи.
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