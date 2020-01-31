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НАГС запускает чат-бот для поиска государственных вакансий

НАГС запускает чат-бот для поиска государственных вакансий

Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы запускает удобный чат-бот в мессенджере Telegram для поиска актуальных вакансий на портале carrer.gov.ua.

Об этом пишет правительственный портал.

Career-бот доступен по ссылке.

Как работает чат-бот:

  • Позволяет искать вакансии по категориям должностей (А, Б и В), а также по шестизначному коду вакансии или ключевому слову.
  • В результатах поиска отображается ссылка на сайте carrer.gov.ua для каждой из вакансий, которая соответствует выбранным параметрам поиска.

Чат-бот упрощает поиск вакансий на государственной службе и делает выбор более удобным для кандидатов.

Чат-бот является частью системы ІТ-поддержки для кандидатов на государственные должности. Чат-бот должен обеспечить всестороннее сопровождение кандидатов и наладить функцию обратной связи.

Справка Finance.ua:

  • Кабмин отменил действие постановления, согласно которому государственным служащим предоставлялись беспроцентные кредиты для жилищного строительства или приобретения квартир или индивидуальных жилых домов.

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По материалам Finance.UA
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