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Toyota и Panasonic запустят совместное производство аккумуляторов для электрокаров

Toyota и Panasonic запустят совместное производство аккумуляторов для электрокаров

Toyota Motor (Toyota) и производитель электроники Panasonic Corp планируют запустить совместное предприятие по выпуску призматических аккумуляторов для электромобилей 1 апреля 2020 года.

Об этом говорится в совместном заявлении компаний, опубликованном на сайте Toyota.

Новое предприятие – Prime Planet Energy & Solutions Inc – будет поставлять аккумуляторы не только Toyota, но и другим автопроизводителям. Штат компании составит примерно 5100 сотрудников, из них 2400 будут базироваться в Китае.

Toyota будет принадлежать 51%, Panasonic – 49%. Партнерство должно помочь удовлетворить растущие спрос и ожидания от электрифицированных транспортных средств, а также разрешить ряд экологических проблем, отмечается в сообщении.

В январе 2019 г. компании заключили соглашение о создании совместного предприятия. Panasonic сейчас производит плоские батареи для Toyota. Кроме того, компания является эксклюзивным поставщиком аккумуляторных батарей для моделей Tesla. Батареи производятся в Японии, а также на предприятии в американском штате Невада.

Также Panasonic совместно с Tesla производит солнечные батареи и модули на нью-йоркском заводе в Буффало. В июне 2018 г. Panasonic заявил о дефиците аккумуляторов из-за резкого роста производства Tesla.

По материалам Ведомости
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