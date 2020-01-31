Гончарук назвал причины снижения стоимости отопления

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Украинцы получили платежки за декабрь со значительно меньшими суммами, потому что правительство ради этого сделало немало шагов, и теплая зима этому поспособствовала.
Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук.
“Сейчас за декабрь все получили платежки и увидели: да, есть препятствия на местах, кто-то справился лучше, кто-то — хуже, но в целом, если сравнить зиму к зиме, то люди заплатили намного меньше. И не только потому, что зима — теплая. Там много причин, потому что от теплой зимы, на самом деле, зависит объем потребления — в этом плане да, но в том числе и, потому что мы в правительстве приняли решение о том, чтобы на местах могли сделать скидку относительно тарифа. Поскольку он (тариф) был рассчитан еще в ценах, действовавших в прошлом отопительном сезоне”, — пояснил глава правительства.
Он считает, что цена на газ должна формироваться в прозрачных условиях, ведь когда в эти вопросы вмешиваются политики, появляется коррупция.
Ранее премьер-министр Алексей Гончарук неоднократно заявлял о том, что в целом 143 предприятия в 120 городах приняли решение о снижении тарифа, однако правительство продолжает работать с областными администрациями, чтобы суммы в платежках за январь также были меньшими.
Напомним, в конце декабря 2019 года Кабмин предоставил предприятиям ТКЭ возможность уменьшать размер платы за отопление, если цена газа, приобретенного в соответствующем месяце отопительного сезона ниже цены, которая учтена в структуре тарифов. Процент уменьшения платы за отопление зависит исключительно от стоимости природного газа, учтенного в структуре действующих тарифов на услуги теплоснабжения, и удельного веса этой составляющей в структуре себестоимости услуги.
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