Airbus выплатит $4 млрд по делу о взятках

Европейский производитель самолетов Airbus признал вину в деле о взятках и согласился выплатить $4 млрд в урегулировании, утвержденном в пятницу судами Франции, США и Великобритании.

Об этом пишет Bloomberg.

Компания выплатит 2,1 млрд евро Франции, 991 млн евро, включая расходы для Великобритании, и 527 млн евро американским властям.

Airbus обвиняли в привлечении посредников для дачи взяток при выходе на новые рынки в 16 странах за 13 лет. В том числе речь идет о Малайзии, России и Китае. Утверждается, что таким образом компания смогла увеличить прибыль на $1,2 млрд евро.

По словам прокуроров в Вашингтоне, Airbus использовала состоящий из 150 сотрудников отдел стратегии и маркетинга, чтобы выигрывать в конкурсах. Также Airbus обвинили в нарушении экспортных соглашений.

Общая сумма штрафа Airbus стала рекордной, превысив $3,2 млрд, выплаченные инвестиционной компанией J&F Investimentos SA по делу о взятках в 2017 году.