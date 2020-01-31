Airbus выплатит $4 млрд по делу о взятках

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Европейский производитель самолетов Airbus признал вину в деле о взятках и согласился выплатить $4 млрд в урегулировании, утвержденном в пятницу судами Франции, США и Великобритании.
Об этом пишет Bloomberg.
Компания выплатит 2,1 млрд евро Франции, 991 млн евро, включая расходы для Великобритании, и 527 млн евро американским властям.
Airbus обвиняли в привлечении посредников для дачи взяток при выходе на новые рынки в 16 странах за 13 лет. В том числе речь идет о Малайзии, России и Китае. Утверждается, что таким образом компания смогла увеличить прибыль на $1,2 млрд евро.
По словам прокуроров в Вашингтоне, Airbus использовала состоящий из 150 сотрудников отдел стратегии и маркетинга, чтобы выигрывать в конкурсах. Также Airbus обвинили в нарушении экспортных соглашений.
Общая сумма штрафа Airbus стала рекордной, превысив $3,2 млрд, выплаченные инвестиционной компанией J&F Investimentos SA по делу о взятках в 2017 году.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Иностранный доход: как облагается налогом и декларируетсяПозавчера, 12:10 - 10814 15
Баканов анонсировал повышение зарплат сотрудников СБУВчера, 08:35 - 2401 9
Официальный телевизионный оператор Ланет.TV как альтернатива спутниковому ТВВчера, 17:24 - 4776 6
"Укрзализныця" вводит услугу доставки ручной клади (инфографика)Вчера, 15:45 - 1105 6
В январе бюджет недополучил почти 14 миллиардов гривен - МинфинВчера, 09:46 - 1154 6
Названы автопроизводители - мировые лидеры продажВчера, 09:00 - 8197
ПриватБанк ввел дополнительную комиссию при переводе средств юрлиц и ФЛПВчера, 19:00 - 6200 1
Гоструда проверит 3000 предпринимателей: кого касается в первую очередьВчера, 16:05 - 6184
Курс наличного доллараВчера, 12:40 - 5362
Официальный телевизионный оператор Ланет.TV как альтернатива спутниковому ТВВчера, 17:24 - 4776 6
Hyundai показал новую Creta (фото, видео)Вчера, 17:10 - 218
Google запустит сервис предупреждений о коронавирусе31.01.2020, 13:10 - 602
В сети появилось видео места, которое, вероятно, является источником появления китайского коронавируса (видео)30.01.2020, 13:15 - 3480 1
В Японии презентовали беспилотный трактор (видео)29.01.2020, 11:10 - 4533
Можно использовать как ноутбук: Samsung выпустит необычный смартфон (фото)24.01.2020, 16:10 - 2379