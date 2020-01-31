WealthPro KYIV 2020 — более 20 спикеров из 30 стран! Успейте получить Ваш пригласительный!

Какие барьеры должны пройти налогоплательщики, чтобы воспользоваться «Конвенциями об избежании двойного налогообложения»? К чему готовиться бизнесу? Есть еще шанс на применение преимуществ? Виктория Фоменко, советник и главный юридический партнер INTEGRITES, четко и подробно ответит на эти вопросы на международной бизнес-конференции WealthPro Kyiv 2020 .

🗓 20-21 февраля

📍 Hilton Kyiv

BOSCO Conference приглашает на международную конференцию-выставку WealthPro Kyiv 2020 владельцев и топ-менеджеров украинских и международных компаний, ведущих мировых экспертов в сфере предоставления корпоративных и банковских услуг, защиты активов и конфиденциальности, партнеров юридических компаний.

Среди спикеров конференции – Виктория Фоменко, советник и главный юридический партнер «INTEGRITES Украина», Наталья Доценко-Белоус, представитель «Stern International Bank», Кристина Биличак, исполнительный директор КУА «Profinvest», Максим Греков, руководитель практики международного бизнес-администрирования в «Juscutum», Жиль-Эммануэль Трутат, основатель компании« Capital Systeme Investissements» и др.

Ключевые темы WealthPro Kyiv 2020

✔️ Структурирование частных активов в эру КИК, обмена информацией и правил AML, Angles AG (Швейцария).

✔️ Преимущества инвестиционных фондов при структурировании бизнес-активов: КИФ vs offshore, Profinvest AMC (Украина).

✔️ Автоматический обмен информацией обнаружены ОЭСР лазейки, DS Express Inc. (Украина).

✔️ Секреты американских банков, Stern International Bank (США).

✔️ Новое налоговое право и возможности в Швейцарии, Zugimpex (Швейцария).

✔️ Инвестиции в Израиль, Smartgen (Израиль).

Участники WealthPro Kyiv 2020 смогут:

✅ обменяться опытом и услышать мнения ключевых игроков рынка – инвесторов, девелоперов и юристов;

✅ ознакомиться с доступной инсайдерской информацией;

✅ оценить, что нужно знать бизнесу для того, чтобы расти в 2020 году;

✅ получить актуальную информацию от ведущих экспертов;

✅ установить новые деловые связи и узнать новые инвестиционные возможности.

Конференция WealthPro Kyiv 2020 – это комфортный формат для общения с партнерами и потенциальными клиентами: конференция + выставка + нетворкинг.

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Пожалуйста, обратите внимание, что количество мест ограничено. 📩 Успейте получить Ваше приглашение!