Опять 25. Что ждать от курса на этой неделе?

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За прошедшую неделю курс доллара к гривне значительно вырос на всех сегментах валютного рынка на 2,1-2,9%.
Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 24,33 грн до 25,03 грн (+2,9%).
Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», за это же время выросли с 24,57/24,61 до 25,09/25,12 (+2,1%).
Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю выросли с 24,32/24,61 до 24,90/25,17 (+2,4%/+2,3%).
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При этом спред между средней продажей и средней покупкой сократился с 1,2% до 1,1% за счет более быстрого роста курса покупки по сравнению с продажей.
Напомним, последняя волна падения курса доллара на межбанке началась в конце октября прошлого года с отметки 25,3 грн, и длилась практически непрерывно до католического Рождества, когда доллар снизился до 23,2 грн. Последовавший рост американской валюты практически полностью уже отыграл предыдущее падение.
Однако более долгосрочно, отмечает Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари, доллар падает с начала прошлого года от уровня 28,3 грн, и сейчас он по отношению к гривне стоит значительно дешевле, чем год назад.
По прогнозам эксперта, на начавшейся неделе стоит ожидать роста курса доллара к гривне.
“Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 25,6 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 25,4/25,7 грн”, – прогнозирует Иосуб.
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