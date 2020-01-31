Пинчук продает газовый бизнес - источник

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Украинский олигарх Виктор Пинчук и миллиардер Иэн Тейлор готовятся продать газодобывающую компанию Geo Alliance.
Об этом сообщил источник.
Отмечается, что группа Geo Alliance, состоящая из 16 месторождений, была сформирована в 2 коротких этапа.
“Первый длился с сентября по ноябрь 2004 года, в течение которых на малоизвестные компании “Природные ресурсы”, “Оберон-уголь” и “Интек гео” было оформлено десять месторождений углеводородов.
Второй состоялся в июле 2007 года, когда неизвестное предприятие “Восточный геологический союз” стало владельцем шести нефтегазовых участков, часть из которых до этого была разведана за счет государственной НАК “Надра Украины”, – говорится в статье.
В 2012 году в газовом бизнесе Пинчука появился партнер: 25% акций Geo Alliance выкупил Vitol Group (Нидерланды) – крупнейший нефтяной трейдер в мире, чья минимальная годовая выручка составляет 150 млрд долл. А в 2017 году Vitol нарастил свою долю в Geo Alliance до 50%.
“Для обеих сторон Geo Alliance играл роль входного билета на украинский газовый рынок.
Так, в период президентской каденции Петра Порошенко структуры Vitol самостоятельно, без компаний Пинчука, участвовали в конкурсе правительства на право разработки Юзовского участка углеводородов удивительной площадью 7,9 тысяч кв. км, но проиграли.
Структуры EastOne в тот же период интересовались покупкой газодобывающей компании “Куб-газ”, но уступили ее Burisma Holdings Николая Злочевского. Результатом разносторонних интересов EastOne и Vitol стал теперешний “развод”, – говорится в статье.
“Geo Alliance выставлен на продажу”, – сообщил ЭП источник на рынке.
ЭП обратилась за комментариями к Geo Alliance и Наталье Вовк, которая возглавляет пресс-службу Пинчука, но в обоих случаях не получила ответов.
Один из бизнес-партнеров Пинчука, который пожелал остаться неназванным, в разговоре с ЭП опроверг информацию о продаже Geo Alliance. По его словам, эту информацию он “получил из первых уст”, то есть от Пинчука.
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