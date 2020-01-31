Почти 10 тысяч предпринимателей уже подали заявки на льготные кредиты "5-7-9" ПриватБанку

Через сайт ПриватБанка предварительные заявки на получение льготных кредитов по государственной программе «Доступные кредиты 5-7-9%» подали 9279 предпринимателей и представителей малого бизнеса.

Об этом сообщили в ПриватБанке.

В среднем банк обрабатывает более 2500 заявок предпринимателей в день.

Программа “5-7-9” рассчитана на развитие бизнеса субъектов малого и среднего предпринимательства, численность работников которого не превышает 50 человек (с учетом группы связанных лиц), а годовой доход не превышает сумму 50 млн грн.

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В рамках программы украинские предприниматели могут получить кредит (или несколько кредитов) на развитие бизнеса сроком до 5 лет в сумме до 1,5 млн грн (по всей группе связанных лиц за весь период действия программы). При этом государство компенсирует предпринимателю часть процентов по кредиту – ставки составляют от 5 до 9% годовых, в зависимости от количества созданных рабочих мест, с возможностью ежеквартального снижения процентной ставки.

Справка Finance.ua:

ПриватБанк и Фонд развития предпринимательства подписали соглашение о сотрудничестве в рамках госпрограммы развития предпринимательства 31 января 2020 года.

Чтобы стать участником программы, достаточно иметь счет в ПриватБанке и подать заявку на специальной странице банка .

Как стать участником программы Кредиты от ПриватБанка:

необходимо иметь (или открыть) счет в ПриватБанке;

подать заявку на сайте банка.

Кто может быть участником программы. Юридические лица без доли государства в уставном капитале, участники (учредители) и конечные бенефициарные владельцы (контролеры) которых являются физическими лицами – резидентами Украины, и физические лица – предприниматели, являющиеся резидентами Украины.