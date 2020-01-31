Вступил в силу закон об аренде госимущества

1 февраля вступил в силу закон об аренде государственного и коммунального имущества, который Рада приняла 3 октября 2019 года.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда госимущества.

Аренда такого имущества будет осуществляться через систему ProZorro.Продажи.

Новая процедура передачи государственного имущества в аренду будет проходить в 6 этапов:

принятие решения о намерении передачи имущества в аренду;

внесение информации о потенциальном объекте аренды в электронную торговую систему ( ЭТС )

принятие решения о включении потенциального объекта аренды в один из Перечней;

публикация информации в ЭТС о включенном в Перечень потенциальном объекте аренды;

размещение в ЭТС объявления о передаче имущества в аренду;

проведение аукциона или передача объекта в аренду без аукциона, заключение и публикация в ЭТС договора аренды.

Согласно закону, передача в аренду государственного и коммунального имущества будет осуществляться путем продажи права аренды на имущество на электронном аукционе в электронной торговой системе. В этой системе в открытом доступе опубликована вся информация по договорам аренды государственного и коммунального имущества.

Закон определяет четкие этапы и сроки процедуры передачи в аренду государственного и коммунального имущества, которое не используется государством.

Как будет действовать. Появятся базы публичных перечней государственного и коммунального имущества, сдаваемого в аренду.

Предксмотрено создание двух перечней:

Перечень первого типа (перечень объектов, в отношении которых принято решение о передаче в аренду на аукционе).

Перечень второго типа (перечень объектов, в отношении которых принято решение о передаче в аренду без проведения аукциона).

Стартовая арендная плата на аукционах будет рассчитываться не от оценки имущества, а от его балансовой стоимости по состоянию на последнее число месяца, предшествующего дате определения этой арендной платы. Переоценка потенциального объекта аренды производится в случае отсутствия балансовой стоимости, если остаточная балансовая стоимость объекта равна нулю или если остаточная балансовая стоимость объекта аренды составляет менее 10% от его первоначальной балансовой стоимости.

Справка Finance.ua: