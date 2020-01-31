Вступил в силу закон об аренде госимущества

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1 февраля вступил в силу закон об аренде государственного и коммунального имущества, который Рада приняла 3 октября 2019 года.
Об этом сообщает пресс-служба Фонда госимущества.
Аренда такого имущества будет осуществляться через систему ProZorro.Продажи.
Новая процедура передачи государственного имущества в аренду будет проходить в 6 этапов:
Согласно закону, передача в аренду государственного и коммунального имущества будет осуществляться путем продажи права аренды на имущество на электронном аукционе в электронной торговой системе. В этой системе в открытом доступе опубликована вся информация по договорам аренды государственного и коммунального имущества.
Закон определяет четкие этапы и сроки процедуры передачи в аренду государственного и коммунального имущества, которое не используется государством.
Как будет действовать. Появятся базы публичных перечней государственного и коммунального имущества, сдаваемого в аренду.
Предксмотрено создание двух перечней:
Стартовая арендная плата на аукционах будет рассчитываться не от оценки имущества, а от его балансовой стоимости по состоянию на последнее число месяца, предшествующего дате определения этой арендной платы. Переоценка потенциального объекта аренды производится в случае отсутствия балансовой стоимости, если остаточная балансовая стоимость объекта равна нулю или если остаточная балансовая стоимость объекта аренды составляет менее 10% от его первоначальной балансовой стоимости.
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