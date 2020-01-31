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Иностранцы увеличили вложения в гособлигации Украины

Иностранцы увеличили вложения в гособлигации Украины

За минувшую неделю (27-31 января) нерезиденты увеличили свой портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 1,33 млрд грн до 125,20 млрд грн.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

Таким образом, с начала 2020 года нерезиденты увеличили свои вложения в гособлигации Украины на 7,48 млрд грн – с 117,72 млрд грн на конец 2019 года.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 27-31 января 2020 года продал на межбанковском валютном рынке 143,50 млн долларов. При этом НБУ в течение недели не проводил интервенций по покупке валюты.

По данным Национального банка, с начала года НБУ купил на межбанке валюты на 348,00 млн долларов и продал на 250 млн долларов. Таким образом, с начала 2020 года чистая покупка валюты Нацбанком составила 98,00 млн долларов.

По данным НБУ, средневзвешенная доходность ОВГЗ по результатам аукционов по их первичному размещению в 2019 году составила 16,9% в гривне, 5,9% в долларах и 3,4% в евро. Объем первичного размещения составил 227 млрд грн, 4,331 млрд долларов и 387 млн евро.

По материалам РБК-Украина
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