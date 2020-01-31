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С февраля в Украине не будут работать таксофоны

С февраля в Украине не будут работать таксофоны

Компания Укртелеком с первого февраля 2020 года прекратила предоставлять услуги связи через таксофоны и начнет демонтаж оборудования.

Как заявили в компании, современная связь не оставила места для работы таксофонов.

“Развитие различных каналов коммуникаций привело к уменьшению спроса на некогда востребованные услуги таксофонов. Если, например, в 2017 году ежемесячно было около 900 тысяч минут разговоров через таксофоны, то уже в 2019 году – менее 380 тысяч минут”, – отмечали в Укртелекоме в октябре 2019 года.

Справка Finance.ua:

  • Укртелеком в октябре 2019 года анонсировал отключение таксофонов 1 февраля 2020 года.
  • Укртелеком с 1 января 2020 года прекратил новые подключения к домашней радиоточке ввиду непопулярности услуги и отсутствия спроса.
По материалам hromadske.tv
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