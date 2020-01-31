С февраля в Украине не будут работать таксофоны

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Компания Укртелеком с первого февраля 2020 года прекратила предоставлять услуги связи через таксофоны и начнет демонтаж оборудования.
Как заявили в компании, современная связь не оставила места для работы таксофонов.
“Развитие различных каналов коммуникаций привело к уменьшению спроса на некогда востребованные услуги таксофонов. Если, например, в 2017 году ежемесячно было около 900 тысяч минут разговоров через таксофоны, то уже в 2019 году – менее 380 тысяч минут”, – отмечали в Укртелекоме в октябре 2019 года.
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