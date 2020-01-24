Межбанк: доллар пробил порог в 25

Пятница на валютном рынке продолжила все традиции этой недели и прошла динамично, активно и с элементами курсовой интриги. Снова не было скучно никому: ни клиентам, ни банкам, ни НБУ.

Во-первых – участникам рынка надо было закрывать месяц и все спешили. Времени было в обрез, но скачки курса периодически озадачивали клиентов и они брали паузу в части заключения сделок, чтобы разобраться с ситуацией и определиться с моментом покупки/продажи валюты.

Во-вторых – превышение спроса на валюту и спекулятивные атаки на гривну вынуждали Нацбанк постоянно присутствовать на торгах и периодически продавать доллар.

В-третьих – во второй половине дня банки закрывали свои собственные операции по валютной позиции для фиксации финансового результата по торговле валютой, что добавило статистики операций по сессии пятницы.

Ход торгов:

В самом начале торгов спрос превышал предложение и с утренних 24,92/24,96 к 11 часам доллар вырос до 24,965/24,995 , а к 12:00 и вовсе до 25,01/25,04. Ажиотаж нарастал. Тем более, что из-за завершения месяца – времени было в обрез у всех клиентов. Но и терять на курсе никто не хотел, отчаянно торгуясь.

Нацбанк выходил на рынок с котировкой продажи. В начале – по 25,05 гривны за доллар, а потом и по 25,07. Именно его ценники фактически регулировали курс продажи на торгах.

К обеду котировки замерли на отметке 25,02/25,05 и продержались в этих пределах до 14:00. Продавцы ставили котировки чуть ниже цен регулятора, а покупатели “цыганили” до последнего.

К 15:00 курс дорос до 25,035/25,06 и продержался на этом уровне до 16 часов. Сдерживал напор спекулятивной раскачки рынка опять же НБУ. Его ценник 25,07 заставлял продавцов закрывать свои продажи чуть ниже. Как только они пытались в очередной раз вздернуть курс – покупатели шантажировали их своим уходом с покупкой к Нацбанку.

Завершилась сессия уровнем 25,025/25,05 гривен за доллар с достаточно разнонаправленными взглядами участников торгов на дальнейшие перспективы гривны.

Главные события 31 января на межбанке:

1). Рост курса доллара с утренних 24,92/24,96 гривен до 25,025/25,05 к завершению торгов;

2). НБУ не выходил на торги в публичном формате аукциона, но с самого утра опять продавал доллар. В начале – по 25,05 гривен,затем – по 25,07. Этим он сбивал ажиотаж на рынке и фактически “управлял” курсом. Продал по нашим наблюдениям порядка $60-85 млн;

3). Справочный курс НБУ на 12:00 зафиксирован на уровне 25,018 гривен, а официальный на 3 февраля составил 25,0294 гривны за доллар.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 25,03 / 25,06

евро – 27,66 / 27,68

российский рубль – 0,3929 / 0,3937

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1076 / 1,1077

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