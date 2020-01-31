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Видеофиксация нарушений ПДД: камер станет больше

Видеофиксация нарушений ПДД: камер станет больше

В 2020 году на дорогах Украины появится еще больше видеокамер для фиксации нарушений ПДД. Уже в марте в тестовом режиме запустят систему автоматической фиксации.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

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Так, на дорогах государственного значения установят 250 камер для автофиксаци нарушений ПДД.

«Мы вводим автоматическую фиксацию нарушений ПДД. В тестовом режиме система начнет работать в марте 2020 года. Для этого уже приобрели центр автоматизированной обработки данных, программное обеспечение, 30 комплексов автоматической фиксации нарушений. 250 комплексов автоматической фиксации нарушений в течение 2020 будут установлены на дорогах государственного значения. Привлекаем города к размещению автофиксации на городских дорогах», — рассказал министр.

Как сообщается, к реализации проекта по внедрению локальных программ безопасности привлекли Киев, Одессу, Харьков, Каменец-Подольский, Днепр и Львов. Эти города уже обустраивают инфраструктуру безопасности: системы снижения скорости возле школ, велодорожки и пешеходные переходы.

Также в министерстве заявили, что в 2020 году программа безопасности предусматривает 3,2 млрд грн.

По материалам Судебно-юридическая газета
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