Киевским узникам Аушвица выплатят по 10 тысяч гривен

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По случаю 75-летия со дня освобождения концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау, Киев выплатит единовременную денежную помощь пострадавшим от нацистских преследований. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской администрации.
Как сообщила заместитель председателя КГГА Марина Хонда, подписано соответствующее распоряжение КГГА №98. Отмечается, что бывшие узники получат одноразовую адресную материальную помощь в размере 10 тысяч гривен.
Выплаты будут проводиться за счет средств, предусмотренных в бюджете города Киева на 2020 год на выполнение городской целевой программы “Забота. Навстречу киевлянам”. Средства будут поступать на соответствующие счета в банках и на счета держателей многофункциональной электронной карты “Муниципальная карта “Карточка киевлянина”.
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