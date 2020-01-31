Киевским узникам Аушвица выплатят по 10 тысяч гривен

По случаю 75-летия со дня освобождения концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау, Киев выплатит единовременную денежную помощь пострадавшим от нацистских преследований. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской администрации.

Как сообщила заместитель председателя КГГА Марина Хонда, подписано соответствующее распоряжение КГГА №98. Отмечается, что бывшие узники получат одноразовую адресную материальную помощь в размере 10 тысяч гривен.

Выплаты будут проводиться за счет средств, предусмотренных в бюджете города Киева на 2020 год на выполнение городской целевой программы “Забота. Навстречу киевлянам”. Средства будут поступать на соответствующие счета в банках и на счета держателей многофункциональной электронной карты “Муниципальная карта “Карточка киевлянина”.