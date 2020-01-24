В Мининфраструктуры готовят концессии пяти железнодорожных вокзалов

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В Министерстве инфраструктуры Украины готовят концессии вокзалов железнодорожных станций Чоп, Днепр, Николаев, Харьков и Хмельницкий. Об этом заявил глава министерства Владислав Криклий во время презентации победителей первых концессионных конкурсов в портах Украины, передает пресс-служба Мининфраструктуры.
“Также готовим концессии вокзалов железнодорожных станций Чоп, Днепр, Николаев, Харьков, Хмельницкий, которые должны дать новое качество для наших пассажиров на железной дороге”, – сообщил Криклий.
Напомним, что Криклий анонсировал концессионные конкурсы в четырех крупных морпортах. Ранее Херсонский морпорт и порт Ольвия передали в концессию.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцы стали получать начисления за обслуживание домовых счетчиковВчера, 19:03 - 18367 12
В Нацбанке считают, что украинцы будут меньше ездить на заработки8 ч. назад - 1941 8
Что читатели Finance.ua думают о зарплатах работников "Укрпочты"Вчера, 17:23 - 5040 7
Светлана Якимова: Гривна, политика, ипотека. Как меняется рынок жилья в Украине7 ч. назад - 898 5
НБУ готов выкупить у "Нафтогаза" "газпромовский" штраф в $2,4 млрд8 ч. назад - 2487 4
Украинцы стали получать начисления за обслуживание домовых счетчиковВчера, 19:03 - 18367 12
НБУ ответил на обвинения в росте курса доллара до 25 гривенВчера, 17:00 - 7757 2
Что читатели Finance.ua думают о зарплатах работников "Укрпочты"Вчера, 17:23 - 5040 7
Самый богатый человек в мире заработал $13 млрд за 15 минут5 ч. назад - 2796
НБУ готов выкупить у "Нафтогаза" "газпромовский" штраф в $2,4 млрд8 ч. назад - 2487 4
Google запустит сервис предупреждений о коронавирусе4 ч. назад - 143
В сети появилось видео места, которое, вероятно, является источником появления китайского коронавируса (видео)Вчера, 13:15 - 1362
В Японии презентовали беспилотный трактор (видео)Позавчера, 11:10 - 3961
Можно использовать как ноутбук: Samsung выпустит необычный смартфон (фото)24.01.2020, 16:10 - 1851
Jaguar Land Rover разрабатывает автокресло, которое имитирует ходьбу (видео)23.01.2020, 16:10 - 1072