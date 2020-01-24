В Мининфраструктуры готовят концессии пяти железнодорожных вокзалов

В Министерстве инфраструктуры Украины готовят концессии вокзалов железнодорожных станций Чоп, Днепр, Николаев, Харьков и Хмельницкий. Об этом заявил глава министерства Владислав Криклий во время презентации победителей первых концессионных конкурсов в портах Украины, передает пресс-служба Мининфраструктуры.

“Также готовим концессии вокзалов железнодорожных станций Чоп, Днепр, Николаев, Харьков, Хмельницкий, которые должны дать новое качество для наших пассажиров на железной дороге”, – сообщил Криклий.

Напомним, что Криклий анонсировал концессионные конкурсы в четырех крупных морпортах. Ранее Херсонский морпорт и порт Ольвия передали в концессию.