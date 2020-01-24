0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 18 0

В Мининфраструктуры готовят концессии пяти железнодорожных вокзалов

В Мининфраструктуры готовят концессии пяти железнодорожных вокзалов

В Министерстве инфраструктуры Украины готовят концессии вокзалов железнодорожных станций Чоп, Днепр, Николаев, Харьков и Хмельницкий. Об этом заявил глава министерства Владислав Криклий во время презентации победителей первых концессионных конкурсов в портах Украины, передает пресс-служба Мининфраструктуры.

“Также готовим концессии вокзалов железнодорожных станций Чоп, Днепр, Николаев, Харьков, Хмельницкий, которые должны дать новое качество для наших пассажиров на железной дороге”, – сообщил Криклий.

Напомним, что Криклий анонсировал концессионные конкурсы в четырех крупных морпортах. Ранее Херсонский морпорт и порт Ольвия передали в концессию.

По материалам УНН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.