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Госстат посчитал долги украинцев за коммуналку

Госстат посчитал долги украинцев за коммуналку

По состоянию на начало января 2020 года украинцы остаются должными 26,5 млрд грн за газ и почти 17 млрд грн – за отопление.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

За газ украинцы задолжали 26 миллиардов 532 миллиона гривен. Больше всего задолжали жители Киевской области, а меньше всего – жители Ровенской области.

Крупнейшие должники за газ:

  • Киевская область – 2 млрд 922 млн;
  • Харьковская область – 2 млрд 845 млн;
  • Днепропетровская область – 2 млрд 693 млн.

С конца прошлого года долги украинцев за отопление и горячее водоснабжение упали на более чем 3 миллиарда гривен и на 1 января составили 16 миллиардов 836 миллионов.

Крупнейшие должники за отопление:

  • Киев – 3 млрд 946 млн грн;
  • Харьковская область – 2 млрд 735 млн грн;
  • Днепропетровская область – 2 млрд 363 млн грн.

За воду украинцы должны чуть больше 3 миллиардов гривен.

Крупнейшие должники за воду:

  • Киев – 635 млн грн;
  • Днепропетровская область – 616 млн грн;
  • Харьковская область – 365,5 млн грн.

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Напомним, киевляне, которые имеют долги за холодную воду, могут заключить договор реструктуризации и оплачивать задолженность частями.

Общая сумма платежей, вносимых гражданами на оплату текущих платежей и платежей по погашению реструктуризированной задолженности, не должна превышать 25% доходов, совокупного дохода всех членов семьи, определяемых при начислении субсидий для работающих граждан, и 20% – для пенсионеров и других лиц, получающих любые виды социальной помощи.

Справка Finance.ua:

  • Ранее в КГГА сообщали, что если потребитель не оплатил коммуналку, то суд может наложить арест на имущество и запретить выезд из страны.
  • За декабрь украинцы получили цену в платежках до 30% меньше. Как заявил премьер-министр Алексей Гончарук, в январе и феврале украинцы должны также получить более низкие платежки за коммунальные услуги, как в декабре.

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По материалам Finance.UA
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