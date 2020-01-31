Госстат посчитал долги украинцев за коммуналку

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По состоянию на начало января 2020 года украинцы остаются должными 26,5 млрд грн за газ и почти 17 млрд грн – за отопление.
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.
За газ украинцы задолжали 26 миллиардов 532 миллиона гривен. Больше всего задолжали жители Киевской области, а меньше всего – жители Ровенской области.
Крупнейшие должники за газ:
С конца прошлого года долги украинцев за отопление и горячее водоснабжение упали на более чем 3 миллиарда гривен и на 1 января составили 16 миллиардов 836 миллионов.
Крупнейшие должники за отопление:
За воду украинцы должны чуть больше 3 миллиардов гривен.
Крупнейшие должники за воду:
Напомним, киевляне, которые имеют долги за холодную воду, могут заключить договор реструктуризации и оплачивать задолженность частями.
Общая сумма платежей, вносимых гражданами на оплату текущих платежей и платежей по погашению реструктуризированной задолженности, не должна превышать 25% доходов, совокупного дохода всех членов семьи, определяемых при начислении субсидий для работающих граждан, и 20% – для пенсионеров и других лиц, получающих любые виды социальной помощи.
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