Стало известно, когда представят Audi A3 нового поколения

Audi A3 нового поколения официально представят 3 марта 2020 года, сообщает Motor1 со ссылкой на собственные источники. Это будет уже четвертое поколение популярного немецкого компактного автомобиля.

Вначале появится новый A3 в кузове Sportback, а позже покупателям предложат эту новинку в кузове седан. У A3 Sportback четвертого поколения будет только версия с пятью дверями. Трехдверную версию больше не будут выпускать, так как на нее плохой спрос. Кстати, новые хэтчбеки VW Golf, SEAT Leon и Renault Megane тоже выпускают только в пятидверной версии.

Вполне возможно, что новый Audi A3 Sportback покажут на специальном мероприятии Volkswagen Group Night Preview, которое пройдет перед открытием Женевского автосалона 2020 года.

Фото Motor1

A3 Sportback четвертого поколения получит серьезные изменения в дизайне и в салоне. Стилистика будет примерно такой же, как и у остальных новинок компании Audi. Покупателям предложат также «заряженную» версию, но она появится гораздо позже.