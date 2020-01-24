В Украине существуют десятки тысяч юрлиц и ФЛП без руководителей и видов деятельности (инфографика)

Аналитики обнаружили 99 тысяч юридических лиц, которые не зарегистрировали одно или несколько ключевых данных: ФИО руководителя, собственника и/или КВЭД.

Об этом сообщает аналитическая система YouControl.

“Аналитики системы YouControl обнаружили, что на сегодняшний день в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (ЕГР) существуют записи примерно о 66 тысяч ФЛП, у которых не указан вид деятельности (КВЭД). И еще 99 тысяч юридических лиц не зарегистрировали одно или несколько ключевых данных: ФИО руководителя, собственника и/или КВЭД”, – говорится в сообщении.

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Как отмечается, особенностью таких компаний является давний срок существования и юридический статус “не находится в процессе прекращения, свидетельство о государственной регистрации недействительно”.



Инфографика: YouControl

Почему компании скрывают информацию:

в 2003 году был принят закон “О государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и общественных формирований”, согласно которому государственные регистраторы должны были в течение 2004-2005 годов провести замену старых свидетельств на новые – единого образца. Однако многие предприниматели этого не сделали;

уже с 2012 года соответствующая комиссия Министерства юстиции проводила инвентаризацию;

все юридические лица и физические лица-предприниматели, созданные и зарегистрированные до 1 июля 2004 года, обязаны были подать государственному регистратору регистрационную карточку для включения сведений о них в ЕГР ;

все, кто этого не сделал, получили запись: “свидетельство о государственной регистрации недействительно”, так как у них оставалось свидетельство старого образца;

формулировка “не находится в процессе прекращения” осталась, поскольку решение о ликвидации или реорганизации в этом предприятии не принималось.

Как проверить контрагента онлайн:

в досье YouControl, основанном на более чем 60 открытых источников, автоматически проводится экспресс-анализ, который указывает на факторы, требующие особого внимания перед началом сотрудничества с контрагентом;

теперь до 72 факторам, по которым система YouControl проверяет компании, добавлено еще 3: отсутствие руководителя, отсутствие КВЭД , отсутствие собственника.

В досье каждой компании есть раздел “Экспресс-анализ”. Если один из факторов риска имеет отношение к компании – он будет показан в этом разделе.



Инфографика: YouControl

Справка Finance.ua:

За 2019 год зарегистрировалось более 256 тыс. новых ФЛП , а закрылось – 213 тыс. Среди последних было 58 тыс. тех, кто открылся только в этом году, но не смог удержаться на плаву даже такой короткий промежуток времени.

Самый большой прирост количества физических лиц-предпринимателей был в направлении компьютерного программирования. Почти 11% из всех вновь созданных ФЛП зарегистрировались именно в этой категории.

Вдвое меньше было ФЛП , занявших вторую и третью строчки – они выбрали для себя розничную торговлю продовольствием в неспециализированных магазинах и бьюти-услуги.

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