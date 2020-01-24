В Украине существуют десятки тысяч юрлиц и ФЛП без руководителей и видов деятельности (инфографика)

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Аналитики обнаружили 99 тысяч юридических лиц, которые не зарегистрировали одно или несколько ключевых данных: ФИО руководителя, собственника и/или КВЭД.
Об этом сообщает аналитическая система YouControl.
“Аналитики системы YouControl обнаружили, что на сегодняшний день в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (ЕГР) существуют записи примерно о 66 тысяч ФЛП, у которых не указан вид деятельности (КВЭД). И еще 99 тысяч юридических лиц не зарегистрировали одно или несколько ключевых данных: ФИО руководителя, собственника и/или КВЭД”, – говорится в сообщении.
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Как отмечается, особенностью таких компаний является давний срок существования и юридический статус “не находится в процессе прекращения, свидетельство о государственной регистрации недействительно”.
Инфографика: YouControl
Почему компании скрывают информацию:
Как проверить контрагента онлайн:
В досье каждой компании есть раздел “Экспресс-анализ”. Если один из факторов риска имеет отношение к компании – он будет показан в этом разделе.
Инфографика: YouControl
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