Ощадбанк снижает процентные ставки по депозитам для физлиц и обновляет программы ипотечного кредитования

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Ощадбанк во второй раз снижает процентные ставки по депозитам физических лиц и планирует снижение ставок по кредитам.
Об этом сообщает пресс-служба банка.
“Ощадбанк поддерживает действия Национального банка Украины по смягчению монетарной политики, в частности очередное снижение учетной ставки до 11%, и сообщает о втором в 2020 году снижении процентных ставок по депозитам физических лиц”, – говорится в сообщении.
Как изменятся ставки с 12 февраля:
“Снижение депозитных ставок – важный шаг по удешевлению кредитов как для физических лиц, так и для бизнес-клиентов”, – отмечает пресс-служба.
Читайте также: Удешевление кредитов: в НБУ рассказали о начале тенденции
Кроме того, с целью создания более благоприятных условий для покупки недвижимости Ощадбанк обновляет программы ипотечного кредитования.
В ближайшее время Ощадбанк предложит ипотечные программы от 15,99 %.
Кстати, если вас не устраивает процент с вашего депозита, заходите на специальный раздел «Бонус к депозиту» от Finance.ua и получайте весомый плюс к ставке.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцы стали получать начисления за обслуживание домовых счетчиковВчера, 19:03 - 17278 11
Что читатели Finance.ua думают о зарплатах работников "Укрпочты"Вчера, 17:23 - 4119 7
В Нацбанке считают, что украинцы будут меньше ездить на заработки7 ч. назад - 1647 6
Милованов объяснил, почему коронавирус не ударит по экономике УкраиныВчера, 16:00 - 1242 6
НБУ готов выкупить у "Нафтогаза" "газпромовский" штраф в $2,4 млрд7 ч. назад - 2258 4
Украинцы стали получать начисления за обслуживание домовых счетчиковВчера, 19:03 - 17278 11
НБУ ответил на обвинения в росте курса доллара до 25 гривенВчера, 17:00 - 7627 2
Что читатели Finance.ua думают о зарплатах работников "Укрпочты"Вчера, 17:23 - 4119 7
НБУ готов выкупить у "Нафтогаза" "газпромовский" штраф в $2,4 млрд7 ч. назад - 2258 4
Юрист разъяснил, когда "авто в розыске" является законной причиной для остановки машины полициейВчера, 21:02 - 1926
Google запустит сервис предупреждений о коронавирусе3 ч. назад - 110
В сети появилось видео места, которое, вероятно, является источником появления китайского коронавируса (видео)Вчера, 13:15 - 1294
В Японии презентовали беспилотный трактор (видео)Позавчера, 11:10 - 3911
Можно использовать как ноутбук: Samsung выпустит необычный смартфон (фото)24.01.2020, 16:10 - 1826
Jaguar Land Rover разрабатывает автокресло, которое имитирует ходьбу (видео)23.01.2020, 16:10 - 1061