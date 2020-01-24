Ощадбанк снижает процентные ставки по депозитам для физлиц и обновляет программы ипотечного кредитования

Ощадбанк во второй раз снижает процентные ставки по депозитам физических лиц и планирует снижение ставок по кредитам.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

“Ощадбанк поддерживает действия Национального банка Украины по смягчению монетарной политики, в частности очередное снижение учетной ставки до 11%, и сообщает о втором в 2020 году снижении процентных ставок по депозитам физических лиц”, – говорится в сообщении.

Как изменятся ставки с 12 февраля:

по депозитам в национальной валюте на 2 процентных пункта;

по депозитам в долларах США и евро – на 0,5 п.п.

“Снижение депозитных ставок – важный шаг по удешевлению кредитов как для физических лиц, так и для бизнес-клиентов”, – отмечает пресс-служба.

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Кроме того, с целью создания более благоприятных условий для покупки недвижимости Ощадбанк обновляет программы ипотечного кредитования.

В ближайшее время Ощадбанк предложит ипотечные программы от 15,99 %.

Справка Finance.ua:

В январе Ощадбанк также снизил процентные ставки на 1% по всей линейке кредитов для малого и среднего бизнеса. Снижение ставок по кредитам МСБ планируется и в дальнейшем.

Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 11% годовых с 31 января 2020 года.

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