0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 889 0

Ощадбанк снижает процентные ставки по депозитам для физлиц и обновляет программы ипотечного кредитования

Ощадбанк снижает процентные ставки по депозитам для физлиц и обновляет программы ипотечного кредитования

Ощадбанк во второй раз снижает процентные ставки по депозитам физических лиц и планирует снижение ставок по кредитам.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

“Ощадбанк поддерживает действия Национального банка Украины по смягчению монетарной политики, в частности очередное снижение учетной ставки до 11%, и сообщает о втором в 2020 году снижении процентных ставок по депозитам физических лиц”, – говорится в сообщении.

Как изменятся ставки с 12 февраля:

  • по депозитам в национальной валюте на 2 процентных пункта;
  • по депозитам в долларах США и евро – на 0,5 п.п.

“Снижение депозитных ставок – важный шаг по удешевлению кредитов как для физических лиц, так и для бизнес-клиентов”, – отмечает пресс-служба.

Читайте также: Удешевление кредитов: в НБУ рассказали о начале тенденции

Кроме того, с целью создания более благоприятных условий для покупки недвижимости Ощадбанк обновляет программы ипотечного кредитования.

В ближайшее время Ощадбанк предложит ипотечные программы от 15,99 %.

Справка Finance.ua:

  • В январе Ощадбанк также снизил процентные ставки на 1% по всей линейке кредитов для малого и среднего бизнеса. Снижение ставок по кредитам МСБ планируется и в дальнейшем.
  • Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 11% годовых с 31 января 2020 года.

Кстати, если вас не устраивает процент с вашего депозита, заходите на специальный раздел «Бонус к депозиту» от Finance.ua и получайте весомый плюс к ставке.

Бонус к депозиту 💰

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Кредит&Депозит
Смотри также
Весь рынок:Кредит&Депозит Личные финансы
Все, что мы знаем про:Ощадбанк
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.