В 2019-м УЗ продала 30 миллионов билетов онлайн

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За 2019-й год “Укрзализныця” реализовала через онлайн-сервисы 30,4 миллионов билетов, то есть 57% от общего объема, в течение прошлого года продажа билетов онлайн вырос на 10%.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Также онлайн теперь можно приобрести билеты на поезда в сообщении Украина – Польша. В течение 2019-го года по этому направлению было оформлено 333,5 тыс. билетов онлайн, что на 15% больше, чем в 2018 году.
В УЗ также ввели оформления через интернет льготных проездных документов для лиц с инвалидностью. За 2019-й год через интернет оформлено почти 16,7 тысячи таких билетов.
Кроме того, онлайн можно заказать специально оборудованный вагон для перевозки лиц с инвалидностью, которые передвигаются на колясках, с последующим оформлением билетов в кассе.
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