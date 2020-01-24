В 2019-м УЗ продала 30 миллионов билетов онлайн

За 2019-й год “Укрзализныця” реализовала через онлайн-сервисы 30,4 миллионов билетов, то есть 57% от общего объема, в течение прошлого года продажа билетов онлайн вырос на 10%.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Также онлайн теперь можно приобрести билеты на поезда в сообщении Украина – Польша. В течение 2019-го года по этому направлению было оформлено 333,5 тыс. билетов онлайн, что на 15% больше, чем в 2018 году.

В УЗ также ввели оформления через интернет льготных проездных документов для лиц с инвалидностью. За 2019-й год через интернет оформлено почти 16,7 тысячи таких билетов.

Кроме того, онлайн можно заказать специально оборудованный вагон для перевозки лиц с инвалидностью, которые передвигаются на колясках, с последующим оформлением билетов в кассе.