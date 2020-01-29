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На рынке появятся туалеты со встроенной диагностикой здоровья

На рынке появятся туалеты со встроенной диагностикой здоровья

Компания Toi Labs из Сан-Франциско готовится к запуску массового производства “умных” туалетов с встроенным контролем за состоянием организма. Сиденья для унитаза TrueLoo будут выявлять обезвоживание, заражение вирусами и инфекциями мочевыводящих путей. Сейчас их тестируют в домах престарелых.

Идея туалета-диагностика пришла к основателю компании Toi Labs Викрама Кашьяпа из-за проблем с собственным здоровьем: он безуспешно борется с тяжелым кишечным заболеванием. В 2006 году предприниматель начал сотрудничать с учеными из Калифорнийского университета в Сан-Франциско. Результаты четырехлетнего исследования были опубликованы в журнале Science в 2010 году и дали старт созданию устройства.

Анализ TrueLoo должен показывать результаты за несколько минут. Сиденья анализирует выделения человеческого организма с помощью сенсоров.

В продажу выходили “умные” туалеты с контролем за здоровьем. Но эти устройства стоили несколько тысяч долларов, из-за чего имели очень ограниченный успех. Их покупали преимущественно богатые и медицинские учреждения. Сегодня на рынке нет доступного туалета с функцией анализа биологического материала.

По материалам Комментарии
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