Самый богатый человек в мире заработал $13 млрд за 15 минут

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Глава Amazon Джефф Безос за 15 минут разбогател на $13 млрд, и теперь состояние американского бизнесмена оцениваются в $129,5 млрд.
Таким образом, миллиардер укрепил лидерские позиции в рейтинге самых богатых людей планеты. Об этом сообщает Bloomberg.
Увеличить доходы Безосу позволили акции Amazon, выросшие на 12% – до $2100 после публикации компанией отчета за четвертый квартал 2019 года.
Показатели Amazon превзошли прогнозы аналитиков. В частности, чистая прибыль компании в конце 2019 года выросла до $3,3 млрд при выручке в $87,4 млрд.
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