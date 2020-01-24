Самый богатый человек в мире заработал $13 млрд за 15 минут

Глава Amazon Джефф Безос за 15 минут разбогател на $13 млрд, и теперь состояние американского бизнесмена оцениваются в $129,5 млрд.

Таким образом, миллиардер укрепил лидерские позиции в рейтинге самых богатых людей планеты. Об этом сообщает Bloomberg.

Увеличить доходы Безосу позволили акции Amazon, выросшие на 12% – до $2100 после публикации компанией отчета за четвертый квартал 2019 года.

Показатели Amazon превзошли прогнозы аналитиков. В частности, чистая прибыль компании в конце 2019 года выросла до $3,3 млрд при выручке в $87,4 млрд.