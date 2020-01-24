В Раде появился текст закона Кабмина о компенсации за долги по зарплатам

На сайте Верховной Рады Украины появился текст проекта закона №2814 “О внесении изменений в статью 2 закона “О компенсации гражданам потери части доходов в связи с нарушением сроков их выплаты”, который направлен на борьбу с долгами по выплатам гражданам.

Об этом свидетельствует информация на сайте парламента.

“Проектом акта предлагается установить исчерпывающий перечень денежных доходов граждан, за нарушение сроков выплаты которых проводится их компенсация, к которым относятся пенсии или ежемесячное пожизненное денежное содержание (с учетом надбавок, повышений, дополнительной пенсии, целевой денежной помощи, пенсии за особые заслуги перед Украиной и других доплат к пенсии, установленных законодательством); социальные выплаты; стипендии; заработная плата (денежное обеспечение); сумма индексации денежных доходов граждан”, – говорится в пояснительной записке к проекту закона.

Цель законопроекта. Определение исчерпывающего перечня денежных доходов граждан, за нарушение сроков выплаты которых начисляется компенсация.

Что предлагают:

установить компенсацию в случае задержки на один и более календарных месяцев выплаты доходов, начисленных гражданам за период, начиная со дня вступления в силу этого Закона.

Под доходами следует понимать денежные доходы граждан, которые они получают на территории Украины, и не имеющие разового характера:

пенсии или ежемесячное пожизненное денежное содержание (с учетом надбавок, повышений, дополнительной пенсии, целевой денежной помощи, пенсии за особые заслуги перед Украиной и других доплат к пенсии, установленных законодательством);

социальные выплаты;

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стипендии;

заработная плата (денежное обеспечение);

сумма индексации денежных доходов граждан.

Пример выплаты компенсации:

работнику за август 2019 года была начислена заработная плата в сумме 5000 грн (после удержания налогов и обязательных платежей), но не была выплачена. Выплата начисленной заработной платы осуществлена в январе 2020 года;

поскольку заработную плату выплатили с задержкой больше месяца – работник должен получить компенсацию;

берется зарплата за август и умножается на инфляцию за срок, пока не выплачивались деньги (в данном случае индексация составила 101,3% за 4 месяца).

общий размер заработной платы за август 2019 года после ее выплаты в январе 2020 года составляет условно 5065 грн (5000 + 65).

То есть компенсация начисляется по формуле: заработная плата х инфляция = общая сумма.

Справка Finance.ua:

По данным Госстата, за 2019 год задолженность по зарплате в Украине выросла на 14,7% и составил 3,034 млрд грн.

Наибольший рост задолженности в 2019 году зафиксирован в Днепропетровской (в 2,6 раза), Тернопольской (в 2 раза), Житомирской (на 77,9%), Львовской (на 77,7%) областях.

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