В Раде появился текст закона Кабмина о компенсации за долги по зарплатам

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На сайте Верховной Рады Украины появился текст проекта закона №2814 “О внесении изменений в статью 2 закона “О компенсации гражданам потери части доходов в связи с нарушением сроков их выплаты”, который направлен на борьбу с долгами по выплатам гражданам.
Об этом свидетельствует информация на сайте парламента.
“Проектом акта предлагается установить исчерпывающий перечень денежных доходов граждан, за нарушение сроков выплаты которых проводится их компенсация, к которым относятся пенсии или ежемесячное пожизненное денежное содержание (с учетом надбавок, повышений, дополнительной пенсии, целевой денежной помощи, пенсии за особые заслуги перед Украиной и других доплат к пенсии, установленных законодательством); социальные выплаты; стипендии; заработная плата (денежное обеспечение); сумма индексации денежных доходов граждан”, – говорится в пояснительной записке к проекту закона.
Цель законопроекта. Определение исчерпывающего перечня денежных доходов граждан, за нарушение сроков выплаты которых начисляется компенсация.
Что предлагают:
Под доходами следует понимать денежные доходы граждан, которые они получают на территории Украины, и не имеющие разового характера:
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Пример выплаты компенсации:
То есть компенсация начисляется по формуле: заработная плата х инфляция = общая сумма.
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