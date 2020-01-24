Межбанк: опять 25?

В пятницу, 31 января, ключевым фактором, влияющим на настроения валютного рынка будет завершение месяца. Компаниям надо закрыть свои операции на отчетную дату и выйти на месячный баланс. Да и сами финучреждения сегодня будут активны по своей валютной позиции для фиксации своих результатов по торговле валютой и выполнения нормативов НБУ на 1-е число.

Поэтому в первой половине торгов мы в основном будем наблюдать закрытие клиентских сделок, а во второй – увеличение операций банков по собственным операциям с валютой.

Завершение месяца приведет к достаточно высокому уровню объемов операций и частично за счет этого будет нивелирован эффект окончания недели. По нашим расчетам, сегодня статистика торгов будет в пределах $170-200 млн при заключении до 550 сделок.

Межбанк 31 января будет полностью зависим от ситуативных задач и действий крупных игроков, а также от поведения НБУ в части проведения/непроведения интервенций по продаже доллара на торгах.

Рынок продолжит лихорадить по курсу в моменты выхода то крупных продавцов, то покупателей. Спекулянты будут работать как в формате “в две стороны” , так и подстраиваясь под действия крупных игроков – пытаться раскачать курс в течение сессии.

Мы прогнозируем на 31 января достаточно широкий коридор по доллару в пределах 24,80-25,10 гривен. Как и вчера – атаки на гривну продолжатся, а оперативная реакция на происходящее со стороны НБУ практически будет формировать тренд по курсу. В течение дня курс доллара будет неоднократно пытаться пробить порог в 25 гривен.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 24,86 / 24,90

евро – 27,41 / 27,45

российский рубль – 0,3930 / 0,3938

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